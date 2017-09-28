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Dünya

Kasırganın vurduğu Porto Riko'da benzin ve suyun ardından para da tükendi

"Benzinimiz kalmadı. Paramız kalmadı. Yiyeceğimiz kalmadı. Bu bir felaket"

28 Eylül 2017 15:32

Çeviri - Gonca Tokyol

Maria kasırgasının elektrik ve su dağıtımını vurduğu Porto Riko'da, para da tükendi. Bankaların ve ülke genelindeki elektrik kesintisinden etkilenmeyen az sayıdaki bankamatiğin önünde uzun kuyruklar oluşurken, Porto Rikolular durumun daha da kötüye gitmesinden endişelendiklerini ifade etti. 

Associated Press’e konuşan mühendis Octavio Cortes, "Daha ne kadar kötüye gideceğini bilmiyorum. Şu anda durum idare edilebilir düzeyde ama gelecek hafta ya da daha sonrasında neler olacağını bilmiyoruz” dedi.

"Eyaletin önümüzdeki ay boyunca hiçbir geliri olmayacak"

Hazine Bakanlığı’nda çalışan Cruzita Mojica ise fırtına öncesinde para çektiklerini ancak günlerin geçmesiyle birlikte ellerinde bir şey kalmadığını belirterek, “Benzinimiz kalmadı. Paramız kalmadı. Yiyeceğimiz kalmadı. Bu bir felaket” diye konuştu. 

Geçen hafta çarşamba günü Porto Riko’ya ulaşan 4. seviyedeki Maria kasırgası, ülkenin elektrik sisteminin neredeyse tamamını kullanılmaz hale getirdi. En az 16 kişi hayatını kaybederken, yıkımın boyutlarını tam anlamıyla tespit etmenin mümkün olmadığını kaydeden Porto Riko Valisi Ricardo Rosello, “Pratikte, eyaletin önümüzdeki ay boyunca hiçbir geliri olmayacak” ifadelerini kullandı. 

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