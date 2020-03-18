Şan hocasından Bergen'i canlandıracak Serenay Sarıkaya'ya: Sesin arabeske yatkın değil

Bergen’in hayatını canlandıracağı için şan dersleri alan Serenay Sarıkaya, hocasının, “Sesin Avrupai, arabeske yatkın değil” demesi üzerine dersleri artırdı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, arabesk müziğin önemli isimlerinden Bergen’in hayatını canlandıracağı film için şan derslerine başladı. Posta'da yer alan habere göre, geçen günlerde müzik eğitmeninin oyuncuya, “Senin sesin daha Avrupai, arabeske yatkın değil” dediği öğrenildi. Sarıkaya’nın ise bu sözler üzerine ders sayısını artırdığı söyleniyor.

Bu rolü çok önemsediğini ve elinden gelenin fazlasını yapacağını belirten oyuncunun, günlerce Bergen’in sahne görüntülerini izlediği konuşuluyor. Sık sık sanatçının zaman geçirdiği yakınlarıyla da sohbet eden Sarıkaya’nın çekimlerin başladığı güne kadar şan derslerine devam edeceği öğrenildi.

Sarıkaya'nın 'rüya projem' dediği Bergen filminin 27 Kasım 2020'de vizyona girmesi bekleniyor.