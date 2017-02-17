T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Samsung'un veliahtı tutuklandı

Samsung'un başkan yardımcısı Lee Jae-yong rüşvetle suçlanıyor

17 Şubat 2017 13:07

Güney Kore'de teknoloji devi Samsung'un Başkan Yardımcısı ve veliahtı Lee Jae-yong, Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Merkez Bölge Mahkemesi, Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yakın dostu Choi Soon-sil ile bağlantılı vakıflara rüşvet vermekle suçlanan teknoloji devi Samsung'un Başkan Yardımcısı ve veliahtı Lee Jae-yong hakkında tutuklama kararı verdi. Mahkeme heyeti, Lee'nin yeni deliller ışığında tutuklanması gerektiğine hükmetti. Savcılar, 20 gün içinde iddianameyi hazırlayacak.

Lee ve Samsung ise suçlamaları reddetti.

Mahkeme, 19 Ocak'ta Lee'nin zimmetine para geçirme ve yalancı şâhitlik suçlamalarıyla tutuklanması için yeterli kanıt olmadığına hükmetmişti. 

Lee, 13 Şubat'ta yeniden ifadeye çağrılmış ve 22 saat boyunca özel yetkili savcılar tarafından sorgulanmıştı. Savcılar, mahkemeden Lee'nin tutuklanmasını talep etmişti.

Lee'nin, şirketin 75 yaşındaki babasından kendisine sorunsuz devri için Park Geun-hye ve yakın dostu Choi Soon-sil'le bağlantılı vakıflara milyonlarca dolar yardım yaptığı iddia ediliyor. Lee, geçen Aralık ayında verdiği ifadede daha önce meclis soruşturmasında yaptığı tanıklığı değiştirmiş, bu kez Devlet Başkanı'nın Choi Soon-sil'e para aktarılması için şirketi zorladığını öne sürmüştü. Lee Jae-yong, daha önce yapılan bağışları kabul etmiş fakat şirketin bunun karşılığında herhangi bir siyasi nüfuz sağlamadığını belirtmişti.

Choi ve kızına para aktarıldığına ilişkin suçlamaları incelemek üzere Kasım ayında Samsung'un Seul'deki şubelerine baskın düzenlenmişti.

Samsung Başkanı Lee Kun-hee’nin 2014'te geçirdiği kalp krizinin ardından tek oğlu olan Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, Eylül ayında şirketin yönetim kuruluna girmişti.

 

ETİKETLER

SamsungveliahtıtutuklandıLee Jae yongGüney Kore

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24