Samsung, Hürriyet gazetesindeki hediye telefon tartışması için ne dedi?

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, köşesinde cep telefonu reklamı yaptığı gerekçesiyle kendisini eleştiren Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici ile arasında devam eden hediye telefon tartışmasıyla ilgili olarak Samsung'un açıklamasını yayımlayarak tartışmanın kendisi için bittiğini yazdı. Semercioğlu, "Aldığım telefonun faturasını dün yayınladım. Samsung'un açıklamasını koydum. Dolayısıyla bu iş benim için bitmiştir" dedi.

Cengiz Semercioğlu'nun Hürriyet gazetesinde "Samsung'un açıklması" başlığıyla yayımlanan (13 Temmuz 2012) yazısı şöyle:

Telefon tartışmasıyla ilgili önce Samsung’un açıklamasını yayınlayayım:

Londra 2012 Olimpiyatları’nın ve Olimpiyat Meşalesi Koşusu’nun küresel resmi sponsoru olan Samsung Electronics’in, Türkiye’yi temsilen meşale koşusuna katılacak olan meşale taşıyıcılarına, konu ile ilgili basın toplantısını takiben takdim ettiği Samsung’un Olimpiyat Telefonu Samsung Galaxy S3, meşale taşıyıcısı Sayın Cengiz Semercioğlu tarafından “etik” sebeplerden dolayı İngiltere dönüşü tarafımıza geri gönderilmiştir. Şu an telefon bizdedir.

Satıcının açıklaması

Bu konuda benim açığımı arayan bazı internet siteleri aldığım fatura sahte mi diye İstinye Park’taki Vodafone bayiine gitmişler. “Bir telefon alacağız ama faturayı 20 gün öncesine keser misiniz” demişler. “Böyle bir şey mümkün değil” yanıtını alınca son 20 gün içinde benim o dükkandan telefon alıp almadığımı sormuşlar.

Aldıkları yanıtı yazmaya cesaretleri olmadığı için ben burada aktarayım. Satıcı, “Cengiz Bey yıllardır bizden alışveriş yapar, bazen kendi, bazen bir adamı gelir telefon alır. Samsung’u da bizden aldı” yanıtını vermiş...

Son nokta

Aldığım telefonun faturasını dün yayınladım. Samsung’un açıklamasını koydum...

Satıcının açıklamasını yazdım...

Faruk Bildirici’ye tüm bu belgelerle dava açacağımı ve kendisinden özür beklediğimi de söyledim.

Dolayısıyla bu iş benim için bitmiştir.

Ayrıca Hürriyet yönetiminin yazım vesilesiyle yaptığı bir uyarıyı da aktarayım.

Ben dahil hiçbir Hürriyet yazarı marka veya mekan ismi vererek, ölçüsüzce övücü/yerici yazmamalı.

Hürriyet Gazetesi’nin Yayın İlkeleri bu tür yazılara izin vermez.

Eğer, rekabetin bu kadar yüksek olduğu telefon piyasası sektöründe yazılan böyle bir yazının yanlış anlaşılmaya müsait olduğunu göz ardı ettiysem, üretici ve tüketiciden özür dilerim.

Zaten benim bugüne kadar iPhone’u ve aplikasyonlarını övdüğüm onlarca yazının da, Samsung’u övdüğüm son yazının da reklam amaçlı olmadığını en iyi okur bilir. Hatta Samsung’u övdüğüm o yazının son cümlesi şöyleydi;

“Elbette bir iPhone her zaman bir iPhone’dur. Mesela iPhone5’in duvara video ve fotoğraf yansıtan özelliği olacak deniyor ki bu bile heyecanlandırıyor beni. Ama sonuçta iPhone’a dişli bir rakip gelmesi tüketiciye yarayacak...”

Yani bu son cümle bile benim reklam amaçlı markaların yanında değil tüketicinin/okurun yanında durduğumu göstermeye yetiyor. Bu da bu konuyla ilgili son nokta olsun.