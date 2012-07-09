Faruk Bildirici: Köşe yazısında hediye telefon tanıtımı yapılamaz

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Cengiz Semercioğlu'nun kendisine verilen Samsung marka cep telefonun köşesinde tanırtımını yapmasını eleştirdi.

Önce Medyaradar ardından da çok sayıda sitenin tartışma konusu yaptığj hediye cep telefonu konusu Hürriyetin Ombudsman sayfasında eline alındı. Hürriyet Okur Temsilici Faruk Bildirici, köşe yazısında tanıtım yapılamayacağını vurguladı. Bildirici'nin 'Hediye telefon ve etik' başlığıyl yayımlanan (9 Temmuz 2012) yazısı şöyle:

Cengiz Semercioğlu, Londra Olimpiyatları öncesinde düzenlenen koşuda, Türkiye’yi temsil eden 12 “meşale taşıyıcısı”ndan biriydi. Semercioğlu, 18 Haziran’da York’ta yapılan koşuya katıldı, izlenimlerini de Kelebek’teki köşesinde yazdı.

Fakat Semercioğlu’nun gezinin ardından yazdıkları arasında asıl yankı yaratanı, 27 Haziran’da çıkan “Bana iPhone’u bıraktıran telefon” başlıklı olanıydı. Bu yazıda Samsung’un çıkardığı yeni cep telefonunu anlatıyordu:

“Bilen bilir, ben deli bir iPhone’cuyum. Çıktığı günden beri tüm modellerini kullandım. Bir dönem çok beğendiğim Blackberry’e yıllardır elimi sürmüyorum.

iPhone’u bitirecek, iPhone’a ciddi rakip olacak diye denediğim pek çok telefon da hayal kırıklığı yarattı bende. İtiraf edeyim Samsung Galaxy 3S için de ilk başta aynı şeyi düşündüm. Üç gün kullanır vazgeçerim dedim.

Fena halde yanılmışım. Yüzde 37 daha büyük ekran (iPhone’dan daha ince olduğu için taşıması zor değil), önemli miktarda yüksek ekran çözünürlüğü…”

Bu yazıdan sonra sosyal medya ve haber portalları hareketlendi. Okurlardan da bana eleştiri mesajları geldi. Çünkü İngiltere’deki “Meşale koşusu”, Samsung Electronics sponsorluğunda düzenlenmiş, koşuya katılanlara da basın toplantısı sonrasında yeni model birer cep telefonu hediye edilmişti.

Okurlarımızdan Serkan Güneysu, bu konuda “Yazarınız, İngiltere’ye davet edildi dört gün. Dönüşte de 2.200 liralık telefon hediye edildi. Şimdi köşesinde hediyesi karşılığı güzelleme yapıyor” eleştirisinde bulunuyordu.

Bu eleştiri ve iddiayı Semercioğlu’na aktardım. Özetle “Bana test etmem için neredeyse her yeni telefon gelir. Ben de bu tür karşılaştırmaları yıllardır yazarım” yanıtını verdi. Arşivi taradım, haklıydı. Daha önce de benzer yazılar yazmıştı. Örneğin, 11 Ağustos 2009 tarihli yazısı da “N97, iPhone’a karşı” idi; o yazıda da “iPhone ve Blackberry Bold'u bir kenara bıraktım, Nokia N97 modelini kullanıyorum bir süredir” diyordu.

Ne yazık ki, Okur Temsilcisi olarak Hürriyet Yayın İlkeleri’nin dördüncü maddesini hatırlatmakla yükümlüyüm; “Yayına konu edilen veya edilmesi düşünülen kişilerden veya kurumlardan meslek etik ve geleneklerine aykırı hiçbir hediye veya ayrıcalık kabul edilemez.” Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi de gazetecilerin yayınlarla ilgili “hediye ve maddi menfaati reddetmesi” gerektiğini vurguluyor.

Gazetecilik deneyimlerinin imbiğinden süzülüp gelmiş bu ilkelerin sözünü ettiğim metinlerde yer alması boşuna değil. Bir gazeteci, yazdığı bir konuyla ilgili olarak hediye alıyor, maddi çıkar sağlıyorsa aradaki ilişkinin niteliği gazeteci-haber kaynağı ilişkisi olmaktan çıkar. Piyasa ekonomisi koşullarında bir firmanın karşılık beklemeden “hediye” etmesi de söz konusu olamaz.

Sorun şu, o cep telefonları Semercioğlu’na test ettiği için mi gönderiliyordu, yoksa gazetede yazıp tanıttığı için mi? Hem de uzmanlık alanı magazin olmasına rağmen…