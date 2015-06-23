Samsung'tan hatalı sollamaya son veren TIR modeli

Uzun TIR'lar, büyük kamyonlar sollamada büyük bir risk taşır. Sollamadan önce yolun karşıdan araç gelmediğini bilmeniz gerekir. Özellikle tek şeritli yollarda sollamadan önce yolun güvenli olduğunu bilmek zorlaştığından, büyük bir tehlike ortaya çıkıyor. İşte Samsung Electronics TIR'ın önüne kameralar monte ederek, karşıdan gelen aracın görüntüsünü tırın arkasına aktardı. Bu sayede arkadaki sürücüler karşıdan araç gelip, gelmediğini görebiliyor.

gercekbilim.com'da yer alan habere göre, 2013’de “Safety Truck –Güvenlik Kamyonu” video prototipine benzer şekilde kamera karşıdan gelen aracın görüntüsünü tırın arkasına aktarıyor. Fakat bu sistemde sürücünün aracındaki şeffaf ekrana canlı besleme yapılırken yeni sistemde Samsung’un tırın arkasına koyduğu dış ortam monitörlerine aktarılan görüntü sayesinde sürücüler karşıdan gelen aracın görebiliyor. Bu görüntü hem gündüz hem de gece sağlanarak , kaza riski önemli ölçüde düşürülüyor. Ayrıca yoldaki tehlikeler de arkadaki sürücüye önce aktarılarak reaksiyon süresi kazanılıyor.

Arjantin’de yapılan testlere göre, Samsung test aracının artık devrede olmamasına karşın teknolojinin yeterliliğinin kanıtlandığını düşünüyor. Bununla beraber, otoyollarda teknolojinin uygun yol otoritelerine karşın denenmesi bekleniyor. Bu bağlamda Samsung hükümet ve gönüllülerle çalışarak projenin gidişatını belirlemeye çalışıyor. Şimdilik bu sistemin ticari uygunluğu veya maliyeti bilinmiyor.

Videoda sistemin otoyolda nasıl çalıştığını görebilirsiniz: