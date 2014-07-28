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Bilim / Teknoloji

Samsung'dan Galaxy S5 için özel güncelleme

Samsung'un Galaxy S5 sahiplerine özel başlattığı bu "performans iyileştirme" operasyonu yalnızca Avrupa kullanıcılarını kapsıyor

28 Temmuz 2014 10:41

Samsung, Exynos işlemcili Galaxy S5 kullanıcılarına özel bir güncelleme yayınladı.

Yayınlanan bu güncellemeyle birlikte performans artışında önemli rol oynayacak iyileştirmeler yapılarak Galaxy S5'lerin eskisine nazaran daha hızlı çalışması sağlanıyor.

Samsung'un Galaxy S5 sahiplerine özel başlattığı bu "performans iyileştirme" operasyonu yalnızca Avrupa kullanıcılarını kapsıyor. OTA şebekesi üzerinden sunulan güncellemenin versiyonu XXU1ANG2 kod adıyla anılıyor. Güncellemenin boyutu ise 194 MB civarında.

Öte yandan, 2 "minik" model için de güncelleme haberleri var. Galaxy S5 Mini kullanıcıları da, ilk büyük güncellemeye kavuştu. Galaxy S4 Mini ise, uzun zamandır beklenen KitKat güncellemesini almaya başladı. Henüz ülkemizda dağıtımına başlanmasa da, bazı Avrupa ülkeleri bu güncellemelere ulaşabiliyor. Beklemek istemiyorsanız, ilgili güncellemeleri SamMobile sitesinden indirebilir ve ODIN ile kurulumu gerçekleştirebilirsiniz...

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