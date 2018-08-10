Samsung yeni ürünü Galaxy Note9'un lansmanını gerçekleştirdi

Selin Gürsel – Hüseyin Çakmak / İSTANBUL, (DHA) - SAMSUNG Electronics bugün üst segment Note serisinin yeni üyesi Galaxy Note9\'un duyurusunu yaptı. Galaxy Note9’da ilk kez uzaktan kontrol özelliğiyle gelen yeni S Pen ve Samsung\'un bugüne kadar geliştirmiş olduğu en akıllı kamerasıyla ön plana çıkıyor. Lansmanda konuşan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Samsung’u diğer markalardan ayıran özellik, belirli bir kitle için değil herkes için olması” dedi.

New York ile aynı anda gerçekleştirilen Türkiye lansmanı sırasında konuşan Kim, \"Galaxy Note9, akıllı telefonlarından yüksek beklentileri olan kullanıcılarının istediği ve ihtiyaç duyduğu üst düzey performans ve karşılamak üzere tasarlandı. Biliyoruz ki, Note’u tercih edenler, çalışırken ve eğlenirken en fazlasını almak için tüm özellikleri bir arada istiyor. Galaxy Note9\'da bu kullanıcılarımızın yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek süper güçlü telefon” şeklinde konuştu.

“EN İYİ TEKNOLOJİNİN PEŞİNDEYİZ”

İnsanların hayatına yenilikler katmayı hedeflediklerini ifade eden Kim ,”Biliyorsunuz Samsung lider bir şirket. Zaten bu yüzden her gün yeni teknolojiler ve yeni fikirler bulmaya çalışıyoruz, yeni cihazlar üretiyor, yeni aygıtlar yapıyoruz. Bu bağlamda en iyi teknolojinin peşindeyiz. Bu teknolojileri Türk halkı ve Türk piyasasıyla buluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“BELİRLİ BİR KİTLE İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN”

Gençlerden çocuklara, yaşlılardan oyun oynayanlara, iş insanlarına kadar herkesin kullanabileceği bir telefon ürettiklerini dile getiren Kim, “Biz kullanıcıların taleplerini alıyoruz. Farklı jenerasyonlardan gelen bu talepler doğrultusunda ses sistemimizi ve hızımızı geliştiriyoruz. Bu üründe S Pen var mesela. Bunun gibi özellikleri harmanlayarak başka markalarda hiç olmayan bir ürün gerçekleştiriyoruz. O yüzden de Samsung’u diğer markalardan ayıran özellik, belirli bir kitle için değil herkes için olması” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DEN BEKLENTİMİZ YÜKSSEK”

Türkiye’nin Sammsung için lider pazarlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Kim ,”Türk piyasalarındaki yerimizden ötürü de oldukça gurur duyuyoruz. Note telefonlarının kullanımı açısından bakacak olursak, Türkiye ilk 5 içerisinde yer alıyor. Yine saat satışları da hep yüksek seyirlerde oluyor. O yüzden Türkiye bizim için gelişmiş lider pazarlardan bir tanesi ve beklentimiz de yüksek” dedi.

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