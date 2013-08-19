Samsung ve Apple, kozlarını bu kez akıllı saatlerle paylaşacaklar

Sony’nin başını çektiği, Apple, Samsung, LG ve Microsoft’un da katıldığı akıllı saat savaşında, ilk hamle Apple'dan beklenirken Samsung sürpriz bir açıklama yaptı.

Akıllı saat fikrini ilk kez Apple gündeme getirmiş, iWatch'un tasarımı ve üretimi ile ilgili haberler tekoloji meraklılarını heyecanlandırmıştı. Apple'ın, yeni ürününü 2014'ün sonunda piyasaya sürmesi bekleniyor.

Apple’ın geçmişte birçok ürünü hakkında doğru tahminlerde bulunan Kuo, ‘iWatch üretiminin gelecek yıl ortalarında başlayacağını ve 2014 sonunda da satışa sunulacağını’ öne sürdü.

Apple, tüketici elektroniği piyasasında akıllı telefonun ötesine çıkmaya çalışan şirketlerin stratejisini benimsedi. Şirket bu kapsamda, “çeşitli bilgileri dış ortamdan toplayabilen sensörlere sahip” ürünler üzerinde odaklanmak istiyor.

Samsung hızlı çıktı

Akıllı saat savaşında ilk önemli hamle Samsung’dan geldi. Samsung'un Galaxy Gear adındaki akıllı saat modelini 4 Eylül'de, Berlin'de düzenlenecek IFA tüketici fuarında tanıtması bekleniyor.

Guardian’ın verdiği bilgiye göre, cihazın, sesli arama yapma, e-posta yazma ve internette söfr yapma ve akıllı telefonlara bağlanma özellikleri bulunacağı belirtildi.

Her ne kadar tanıtılacağı tarih kesinleşmiş gibi olsa da, Galaxy Gear’ın ne zaman satışa çıkacağı belli değil. Ancak cihazın Apple’ın üzerinde çalıştığı iWatch’tan önce satışa çıkma ihtimali yüksek görünüyor.

Akıllı saat sunan ilk marka olan Sony ise SmartWatch 2 adlı cihazını bu yaz başında sunmuştu. ABD’li Pebble Technology şirketinin hazırladığı akıllı saat ise 275 bin önsipariş aldı.