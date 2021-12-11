Samsung telefonda isim değişikliğine gidiyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, cep telefonu tarafında isim değişikliğine gitme kararı aldı.

Shiftdelete’nin haberine göre, cep telefonundan, gemi taşımacılığına, beyaz eşyadan iletişim teknolojilerine kadar birçok sektörde faaliyet gösteren Samsung cep telefonu biriminin adını değiştirecek.

İsim değişikliği dünyanın en büyük teknoloji şovu CES 2022’nin ardından gerçekleşecek ve Samsung’un telefon birimi "Samsung MX" adını alacak.

Değişiklikle Samsung MX’in ana şirketten bağımsız bir şekilde mobil dünyanın yeniliklerine daha kolay adapte olmasının sağlanması amaçlanıyor.

Facebook da geçtiğimiz aylarda büyük bir marka yenilenmesine giderek kurumsal adının ‘Meta‘ olarak değiştirmişti.