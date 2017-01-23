Samsung müşterilerinden özür diledi

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung tarafından imal edilen Galaxy Note 7 model telefonlardaki sorunun bataryadan kaynaklandığı açıklandı. Şirket tarafından görevlendirilen 700 mühendis ve uzmanın 200 bin akıllı telefon ve 30 binden fazla batarya üzerinde yaptığı araştırmanın sonucunu Samsung‘un akıllı telefonlardan sorumlu yöneticisi Koh Dong Jin açıkladı. Jin, sorunun kendilerine yedek parça olarak başka firmalardan gelen bataryalardan kaynaklandığının anlaşıldığını, ancak güvenlik ve kalite sorumluluğunu yine de kendilerinde gördükleri için söz konusu batarya üreticilerine karşı davacı olmayacaklarını bildirdi. Böyle bir durumun bir daha asla yaşanmaması için bir takım düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Koh Dong Jin, yaşattıkları sıkıntı ve sorunlardan dolayı müşterilerinden özür diledi.

Galaxy S8'in tanıtımı ertelendi

Samsung'un söz konusu Note 7 model akıllı telefonu 450 farklı üreticiden temin edilen yaklaşık bin parçadan oluşuyor. Yapılan araştırma, bataryaların bir kısmının bir köşesindeki deformasyon nedeni ile telefonun içine tam olarak uymadığını ve kısa devreye neden olduğunu, daha sonra başka bir firmaya üretilen diğer bataryaların da hatalı kaynak noktaları nedeni ile sorun çıkarttıklarını ortaya koydu. Samsung, Galaxy Note 7 model akıllı telefonlardan bazılarının alev alması ve hatta patlaması nedeni ile toplam 3,1 milyon cihazı piyasadan geri çekmişti. Koh Dong Jin, güvenlik tedbirleri nedeni ile Galaxy S8 model telefonun daha önce 27 Şubat olarak belirlenen tanıtım lansmanı tarihinin ertelendiğini bildirdi.

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AFP / ET,BK