Samsung kapaklı telefonlara dönüyor

Samsung akıllı telefon piyasasındaki ucuz model pastasını kapabilmek için farklı yöntemler deniyor.

Son olarak Çin'de, Hennessey adlı modeli tanıtan Samsung, dokunmatik erkanlı-kapaklı telefonla şaşırttı. China Telecom aracılığıyla sunulan telefonun, yakında piyasaya çıkacak ucuz iPhone'a rakip olarak geliştirildiği düşünülüyordu fakat öngörülen fiyat bu fikri de çürüttü. Bu da, Samsung'un bu hamlesini iyice ilginç kıldı.

Model adı SCH-W789 olan telefon, iki tane 3.3 inç (8.3 cm) genişliğinde ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü ise 320x480 piksel.

1.2 GHz hızında dört çekirdekli işlemcisi bulunan Hennessey, arka panelinde 5 megapiksel kameraya sahip. 1 GB RAM’e sahip olan cihaz, işlemcisiyle sahip olduğu özellikleri rahatlıkla çalıştırabilecek kapasiteye sahip. Telefon, mobil iletişim standartları CDMA ve GSM’i destekliyor.

Telefonun en ilginç tarafı, dahili belleiğinin olmaması. Belleği, microSD yuvasına yerleştirilecek hafıza kartı oluşturuyor.

Hennessey, Android 4.1 (Jelly Bean) işletim sistemiyle çalışıyor.

Kalitesi ve değişik tasarımıyla Asyalı tüketicilerin ilgisini çekmesi beklenen telefonun ABD ve Avrupa’da piyasaya sunulup sunulmayacağı konusunda Samsung kesin bir açıklama yapmış değil.

Android Community’nin verdiği bilgiye göre, Hennessey’in fiyatı henüz belli değil. Ancak Nisan’da Çin’de sunulan Super AMOLED ekranlı SCH-W999 gibi, fiyatın 1,500 dolar civarında olacağı düşünülüyor.