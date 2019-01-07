Samsung ile Apple el sıkıştı

İki rakip teknoloji şirketi Apple ve Samsung, Kore menşeili bazı TV modellerinin yakında iTunes'i destekleyeceğini duyurdu.

2018 ve 2019 yılları arasında üretilen Samsung TV'ler iTunes arşivine ve AppStore’a erişim sağlayacak. Böylece kullanıcıların film ve TV şovlarını izlemelerine ve doğrudan büyük ekranlarından alışveriş yapmalarına olanak sağlayacak. Dahası, TV'ler müşterilerin Apple kaynaklarından içerik yayınlamalarına hatta AirPlay 2'ye izin verecek.



Samsung, iTunes’teki film ve TV şovlarının yalnızca 100 ülkede kullanılabileceğini, AirPlay2'nin ise 190 ülkede kullanılacağını açıkladı. 2018 modellere bir yazılım güncellemesinden sonra geleceği ve 2019 modellerinde ise bu yılın bahar ayında kullanılacağı duyuruldu. Bu özellik özel bir uygulama ile satışa sunulacak.