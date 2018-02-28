Samsung Galaxy S9 ve S9+ Hepsiburada'da

İSTANBUL, (DHA)- HEPSİBURADA, merakla beklenen Samsung Galaxy S9 ve S9+ sürpriz hediyelerle satışa çıkarıyor.

Türkiye’nin e-ticaret platformu Hepsiburada, SamsungGalaxy S9 ve S9+ alacaklara hediye fırsatları sunuyor. 22 Mart tarihine kadar tek seferde yapılacak Hepsiburada satıcılı Samsung Galaxy S9 veya S9+ alışverişlerinde kullanıcılar, 400 TL hediye çekinin sahibi olurken, Resmi Samsung Mağazası isimli satıcıdan sipariş verenler Samsung Gear Sports Akıllı saat kazanacak. Hediye çeki kazanan kullanıcılar, 20-30 Nisan tarihleri arasında Resmi Samsung Mağazası isimli satıcı ürünlerinden yapacakları alışverişlerinde hediye çekini kullanabilecek.

Kampanya koşulları için detaylı bilgiye Hepsiburada\'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

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