Samsung: Galaxy S5’de beklenen satışı yapamadık

Güney Koreli elektronik devi Samsung , yatırımcıları için yeni bir bülten yayınladı. İkinci çeyrek sonundaki finansal durumu hakkında bilgi veren Samsung, daha önce hesaplanan yüksek kâr beklentisinin indirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Radikal’de yer alan habere göre, Samsung'un ikinci çeyrekteki satışlarının beklenildiği kadar iyi gitmediğinin vurgulandığı raporda,özellikle Galaxy S5'in satışlarının beklenenden yavaş ilerlediğinin altı çizildi. Samsung ayrıca, düşük ücretli Nokia Lumia'ların gelişmekte olan pazarlardaki payını yükseltmesinden de olumsuz etkilenmiş durumda.

Samsung geçen yıl satılan her üç akıllı telefondan birinin üreticisi olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Ancak bu yıl işler o kadar iyi gitmiyor gibi görünüyor. İkinci çeyrek sonuçlarını gösteren rapor yayınlandığında bu durum daha net ortaya çıkacak.