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Bilim / Teknoloji

Samsung Galaxy S IV ne zaman çıkacak?

8-11 Ocak tarihleri arasında Amerika’da düzenlenecek olan tüketici elektroniği fuarı CES’te Galaxy S IV hakkında daha fazla bilginin erişilebileceği belirtildi

21 Kasım 2012 20:43

Samsung Galaxy S IV‘ü şubat ayının sonlarına kullanıcılarının beğenisine sunacağını duyurdu. Cihazın, dört çekirdekli Cortex A15 işlemci, Exynos 5450 yonga seti ve 13 megapiksel çözünürlüklü bir kamera olacağı bildirildi.

log.com.tr'de yer alan habere göre, 8-11 Ocak tarihleri arasında Amerika’da düzenlenecek olan tüketici elektroniği fuarı CES’te Galaxy S IV hakkında daha fazla bilginin erişilebileceği belirtildi. Samsung’un yeni akıllı telefonunun şubat ayının sonunda düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacağı da ifade edildi. Fakat Cihazın çıkış tarihi hakkında henüz belli olmadığı belirtildi.

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