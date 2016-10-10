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Yaşam
Deutsche Welle

Samsung Galaxy Note 7’nin üretimine ara verildi

Samsung Galaxy Note 7 ile yaşanan sorunlar nedeniyle, firma söz konusu modelin üretimini geçici olarak durdurdu.

10 Ekim 2016 14:28

İsmi açıklanmayan bir tedarik yetkilisine atıfta bulunan Yonhap haber ajansının haberine göre, firmanın ABD, Çin ve Güney Kore'deki tüketici koruma merkezleriyle birlikte aldığı bir karar çerçevesinde Galaxy Note 7'nin üretimi geçici olarak durduruldu.

Samsung ise "Galaxy Note 7'nin patlamasıyla ilgili son vakaları takiben kapsamlı soruşturma sağlanması ve kalite kontrolün artırılması için üretimin düzenlenmesi sürecindeyiz"açıklamasını yaptı.

Samsung, Eylül ayı başında Galaxy Note 7 bataryasındaki sorunlar nedeniyle 2,5 milyon telefonu geri çağırmıştı. Telefonların değiştirilmesi gerektiği bildirilmişti. Ancak yeni telefonlarda da sorunlar yaşanmıştı.

2 milyar dolarlık zarara yol açabilir

Amerikan mobil şirketi AT&T, Galaxy Note 7 modellerinin artık değiştirilmeyeceğini, ek soruşturma sonuçlarının bekleneceğini duyurdu. T-Mobile da bu modelin satış ve değiştirilmesini durdurdu.

Telefonların geri çağrılmasının dünyanın ikinci büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung'un imajına büyük zarar verdiği belirtiliyor. Uzmanlara göre, yaşanan bu sorunlar firma için 2 milyar dolara kadar zarara yol açabilir.

Amerikan İmaj Yönetim Danışmanlığı firmasının başkanı Eric Schiffer, "Eğer Note 7'nin devamına izin verilirse, bu modern teknoloji tarihinde bir firmanın kendi kendini yok etmesinin en büyük örneğine yol açabilir” ifadesini kullandı.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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