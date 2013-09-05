Samsung Galaxy Note 3 ve akıllı saat Galaxy Gear'ı tanıttı

Samsung'un Berlin'de düzenlediği Unpacked 2 etkinliğinde tanıtılan Galaxy Note 3 ve akıllı saat Gear , ciddi anlamda değişikliklerle geliyor. Özellikle yenilenen yazılımsal S-Pen özellikleri, deri kaplama arkakapak ve çeşitli aksesuarlarla bezenen Note 3, önceki Note modellerine göre çok daha şık bir görünüme sahip.

Samsung'un epey yavaş ve detaylı anlattığı Galaxy Note 3, daha önce sızdırılan özelliklerdeki gibi 5.7 inçlik Super Amoled Full HD ekrana sahip olacak. Galaxy S4'te kullanılan ve güç tüketiminiyüzde 25 seviyesine kadar azaltabilen Pholed teknolojisini kullanan Galaxy Note 3'ün ekranı, Corning'in Gorilla Glass 3 camıyla korunacak.

Galaxy Note 3'ün teknik özellikleri

3GB RAM ile desteklenen Samsung Galaxy Note 3’ün kamerası ise 13 megapiksel çözünürlüğünde görüntüler yakalayabiliyor. 32GB ve 64GB bellek seçeneklerine sahip olan ürün, microSD kart yuvası ile de destekleniyor.

Qualcomm işlemcili versiyonda 6 farklı LTE bandının desteklenmesi dışında iki model arasında teknik olarak başka bir fark bulunmuyor. Cihazın bağlantı özellikleri arasında 802.11 a/b/g/n/ac WiFi, GPS, GLONASS, NFC, Bluetooth 4.0, kızıl ötesi yuvası, MHL 2.0 desteği mevcut.

Samsung Galaxy Gear'ın özellikleri

Krom kaplama bir tasarıma sahip olan Galaxy Gear, sadece 1.63-inç büyüklüğünde ve 320x320 piksel çözünürlüğünde olan Super AMOLED ekrana sahip. Galaxy Note 3'ün mükemmel arkadaşı olarak lanse edilen Galaxy Gear, akıllı telefonunuzdaki bildirimlere ve diğer özelliklere daha basit bir şekilde erişebilmeniz için tasarlanmış.



Telefonunuza gelecek olan mesajları, aramaları, iletileri, e-postaları ve alarmları kolunuzda gösterecek olan Galaxy Gear, size farklı bir saat deneyimi sunacak. Ayrıca 1.9 MP otofokuslu kameraya sahip olan Galaxy Gear'ın bu kamerasında Akıllı Çekim özelliği de mevcut. Basit bir dokunuşla kamerasını açabileceğiniz Galaxy Gear'ın bu kamerasıyla çektiğiniz görüntüleri de oldukça basit bir şekilde sosyal ağlarınızda arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz. Ayrıca 315 mAh bataryaya sahip olan Galaxy Gear'da 4 GB dahili depolama alanı, 512 MB RAM ve 800 MHz işlemci gibi özellikler mevcut.uut