Samsung Galaxy Note 10 Lite’ın Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung'un 2020'nin ilk günlerinde duyurduğu yeni telefonu Galaxy Note10 Lite, Türkiye'de resmi olarak satışa sunuldu. Galaxy Note10'un 'bütçe dostu' versiyonu olarak Türkiye pazarına giriş yapan telefon, 4.999 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Note10 ve Galaxy S10'u tüketicilerle 2019 yılında buluşturan şirket, beklenmedik iki telefon modelini de 2020 yılının ilk günlerinde piyasaya sürdü. Bu modeller, Galaxy Note10 Lite ve Galaxy S10 Lite'tı.

Galaxy Note10 Lite, şirketin Galaxy Note10 modeliyle genel anlamda benzer özelliklere sahip. 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ ekrana sahip olan telefonun, 32 MP ön kamerası bulunuyor. Telefonun arka kısmında ise 3 adet 12 MP'lik kamera bulunuyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan Galaxy Note10 Lite, 4.500 mAh kapasiteli bataryası ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Galaxy Note10 Lite teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç (2400 x 1080 piksel) FHD+ Süper AMOLED Infinity-O ekran

İşlemci: 10 nm 64 bit sekiz çekirdekli işlemci (dört adet 2,7 GHz + dört adet 1,7 GHz)

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB depolama alanı

Arka Kamera: 12 MP (f/2,2) ultra geniş açılı sensör, 12 MP (f/1,7) Dual Pixel OIS destekli geniş açılı sensör, 12 MP (f/2,4) otomatik odaklama + OIS destekli telefoto sensör

Ön Kamera: 32 MP (f/2,2)

Batarya: 4.500 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Renkler: Aura Glow, Aura Black, Aura Red

Boyutlar: 163,7 x 76,1 x 8,7 mm

Ağırlık: 199 gram

Tüm bu özellikleriyle birlikte Türkiye pazarına giriş yapan Galaxy Note10 Lite'ın Samsung Türkiye garantili fiyatı ise 4.999 TL olarak belirlenmiş durumda. Telefona şu sıralar e-ticaret platformları üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: WebTekno