Samsung, Galaxy A7 ve A9'u tanıttı

Selin GÜRSEL – Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) - SAMSUNG Electronics bugün Galaxy A serisinin yeni üyeleri A7 ve A9’un ilk duyurusunu yaptı. Türkiye’deki en büyük Samsung Deneyim Mağazası’nda yapılan lansmanda konuşan Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış Direktörü Eren Rıfat Arman, “Türkiye’deki kullanıcılarımızın büyük bir çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Bu yeni iki telefon da özellikle gençlere hitap ediyor” dedi.

Malezya ile aynı anda düzenlenen lansmanda Samsung yeni iki telefonunu tanıttı. Renkleriyle ön plana çıkan, 3 arka kameralı Galaxy A7 Kasım ayında, 128 GB’lık hafızası ve 4 arka kamerası ile Galaxy A9 ise Aralık ayında satışa sunulacak.

Yeni ürünler hakkında bilgi veren Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Satış Direktörü Eren Rıfat Arman, “A7 üç tane arka kamerası ve çekici renkleriyle özellikle gençlere hitap eden bir ürün. A9 da yine gençler için tasarlanmış, 4 tane arka kameraya sahip dünya üzerindeki ilk ürün. 6 GB’lık RAM’i ve 128 GB’lık bir hafızası var. Dolayısıyla müzik, oyun veya fotoğraf depolamak istediğinizde güçlü bir telefon olarak karşınıza çıkıyor” dedi.

“SON TEKNOLOJİYİ TÜM SEGMENTLERDE SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ”

“Türkiye’deki kullanıcılarımızın büyük bir çoğunluğu gençler” diyen Arman, “Teknoloji dünyada çok hızlı gelişiyor. Bu durumu da bir an önce tüm segmentlerde tüketicilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Kamera sayısı artıyor, cihazlar gittikçe daha da güçleniyor. Önümüzdeki günlerde ön kameraların da arttığını ve yeni özelliklerin telefonlara geldiğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÜRÜNLERİ, EKOSİSTEMİN TAMAMINDA DENEYİMLEYEBİLİYORLAR”

Lansmana ev sahipliği yapan Türkiye’deki en büyük Samsung Deneyim Mağazası hakkında da bilgi veren Arman, konuşmasına şöyle devam etti:

“Burası metrekare bakımından Samsung’un dünya üzerindeki sayılı büyük mağazalarından bir tanesi. Aynı zamanda Türkiye’nin de en büyük Samsung mağazası. Böyle bir mağazayı kullanıcılarımızın buraya gelerek rahatlıkla vakit geçirmeleri için açtık. Ürünleri, ekosistemin tamamında deneyimleyebiliyorlar. Yani bir telefonla bir saatin veya VR gözlüğün nasıl çalıştığını buraya gelerek canlı olarak gözlemleyebiliyorlar. Burada istedikleri gibi vakit geçirebilirler, internet bağlantımız da var. Ayrıca çalışmaları için bir alanımız da mevcut. Ve bu mağazayı Bağdat Caddesi gibi enerjik, hareketli insanların olduğu bir noktada açtık. Zaman geçtikçe kullanıcılarımızın buraya sadece alışveriş veya ürünleri tanımak için değil, vakit geçirmek için de geleceklerini umuyoruz.”

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