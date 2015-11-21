Samsun'da öldürülen doktorun arkadaşı o anları anlattı

Samsun’da 19 Kasım’da sekreterinin eski eşinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 49 yaşındaki Op. Dr. Aynur Dağdemir’in katili Yusuf D., hastanenin beşinci katından düştü. Hastane başhekimi Dr. Yunus Amasyalı, arkadaşının katili olduğunu bilmesine rağmen Yusuf D.’ye kalp masajı yapmaya devam etti. Dr. Amasyalı’ “Kim olduğunu sorgulayacak durumda değildik, içgüdüsel olarak yapılması gerekenleri yaptık” dedi.

Hürriyet’ten Buse Özer’in haberine göre Dr. Amasyalı, “Doktor hanımı bıçaklayan olduğunu işleme devam ederken öğrendim ama kalp masajını bırakmamız diye bir şey söz konusu olamaz. Elimizin altında bir insan var. İşlerimizi yaptık, gereken tıbbi müdahaleleri yaptıktan sonra acil doktoru arkadaşımıza devredip doktor hanımın ameliyatına girdim” dedi.