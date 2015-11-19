Sekreterini korumaya çalışan doktor bıçaklanarak hayatını kaybetti

Samsun'da Yusuf D., hastane koridorunda eski eşiyle tartışırken araya giren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aynur Dağdemir'i çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra, kendini 5'inci kattan attı. Doktor ve saldırgan yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Hakan Çelikbaş’ın haberine göre, Olay bugün Samsun'un İlkadım İlçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Özel Anadolu Hastanesi Çiftlik Şubesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aynur Dağdemir'in sekreteri olan Şeyda A.'nın yanına gelen eski eşi Yusuf D., konuşmak istedi. Şeyda A. ile Yusuf D. hastanenin 5'nci katındaki koridorda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Aynur Dağdemir araya girmek istedi. Bu sırada Yusuf D. üzerinde bulunan bıçakla Dr. Dağdemir'i çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra 5'nci kattaki pencereden kendini attı.

Ağır yaralanan Dr. Aynur Dağdemir, aynı hastanede hemen ameliyata alındı. Kendini 5'nci kattan atan şüpheli de aynı hastanede tedavi altına alındı. Doktor ve saldırgan yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Hastanede olayın ardından geniş güvenlik önlemi alınırken, hastane personeli uzun süre olayın şokunu yaşadı.