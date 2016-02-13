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Sağlık

Samsun'da domuz gribinden 1 kişi daha hayatını kaybetti

Son 15 günden bu yana da 2 kişi de daha H1N1 virüsüne rastlandığı bildirildi

13 Şubat 2016 18:44

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Bölümü’nde 3 hafta önce tedavi gören ve tetkiklerde domuz gribi olan H1N1 virüsü taşıdığı belirlenen bir kişinin hayatını kaybettiği, hamile bir kadının ise halen tedavi gördüğü ve durumunun iyiye gittiği bildirildi. Ayrıca son 15 günden bu yana da 2 kişi de daha H1N1 virüsüne rastlandığı, bu kişilerin de üniversitede tedavilerinin yapılarak taburcu edildiği kaydedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı Grip Bilimsel Danışma Kurulu Ocak ayında yaptığı değerlendirmede bu sezonda, 2.905 solunum semptomu olan hastadan alınan örneklerden 1.261’inde bir solunum yolu virüsü tespit edildiğini açıklamıştı. Bunlardan 595’inde Rhino, RSV gibi diğer solunum yolu virüsleri, 463’ünde İnfluenza A H1N1, 134’ünde İnfluenza A H3N2 ve 38’inde influenza B virüsü bulunmuştu. 

 

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