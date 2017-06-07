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Yaşam

Samsun'da çip takılan leyleğin sinyali Mozambik'ten geldi

Leylek popülasyonunun hareketi uydudan takip edildi

07 Haziran 2017 12:20

Samsun'da uydu vericisi takılarak takip edilen 4 leylekten biri 7 bin kilometre mesafe kat ederek Mozambik'e ulaştı. Diğerlerinin de Tanzanya, Sudan ve Etiyopya'da olduğu belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırmalar Merkezi, Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği işbirliğiyle Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti´ndeki leylekler için geçen yıl 1 Temmuz’da proje başlatıldı. 

Genellikle Afrika'ya kadar gidiyorlar, Mozambik beklenmiyordu

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti´ndeki leylek popülasyonunun hareketlerinin uydu üzerinden takip edilmesi için leyleklere uydu vericisi takıldı. OMÜ Ornitoloji Araştırmalar Merkezi görevlisi Yrd. Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, “Leyleklerin genellikle Sahra altı Afrika’ya gittiklerini biliyoruz. Ancak Mozambik ve Tanzanya’ya kadar gitmiş olmalarını beklemiyorduk” dedi.

Yaprak Koçer (DHA)

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