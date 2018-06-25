Samsun'da AK Parti'nin 1 milletvekilini İYİ Parti aldı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 1 Kasım 2018 seçimlerinde 6 milletvekili çıkaran AK Parti\'nin milletvekili sayısı 5\'e düştü. İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkarmayı başardı. CHP 2, MHP ise 1 milletvekili çıkardı.

Samsun\'da 1 Kasım 2018 genel seçimlerinde AK Parti yüzde 63.7 oyla 6 milletvekili, CHP yüzde 20.4\'le 2 milletvekili, MHP ise yüzde 12.5 ile 1 milletvekili çıkarmıştı. 24 Haziran Seçimlerinde ise AK Parti\'nin oyu yüzde 50.98\'e geriledi. AK Parti\'nin milletvekili sayısı 6\'dan 5\'e düştü. CHP ise oy oranının düşüş göstermesine karşın yüzde 17.13 ile 2 milletvekili çıkardı. Oylarını bir önceki seçimlere göre artıran MHP ise yüzde 16.16 oy oranı ile 1 milletvekili çıkardı. İYİ Parti ise yüzde 11 oy oranı alarak 1 milletvekili çıkarmayı başardı. Ak Parti\'nin 1 milletvekili sayısı düşerken İYİ Parti Samsun\'dan milletvekili çıkarmış oldu. MHP Samsun Teşkilatı içinde bulunan muhalefet kanadın ayrılıp İYİ Parti çatısı altında birleşmesi sonrasında parti teşkilatı kentte hızlı bir atak yaptı. Özellikle kırsal bölgelerdeki seçim çalışmalarını yoğunlaştıran İYİ Parti\'nin 1 milletvekili çıkarmasında Genel Başkan Meral Akşener\'in genel siyasi politikalarının da etkisinin olduğu belirtildi.

Öte yandan ise AK Parti\'nin oy oranın bir önceki seçimlere göre düşüş göstermesinde oylarının bir kısmının MHP\'ye bir kısmının ise İYİ Parti\'ye kaymasının etkili olduğu belirtildi.