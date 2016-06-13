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Yaşam

"Burası tapulu arazim, sebze bahçesi yapacağım" dedi; 4 şerit yolu hafriyat dökerek kapattı

Bir şeridi 2 yıldır kapalı olan caddenin tamamı kapatılınca, sürücüler geri dönmek zorunda kaldı

13 Haziran 2016 16:45

Samsun'da yaşayan İbrahim Akbulut, tapulu arazisi olduğunu öne sürerek 4 şeritli yolu trafiğe kapattı. Akbulut, yolu kapatmasına dair olarak "Burası tapulu arazim, sebze bahçesi yapacağım" dedi.  

Habertürk'te yer alan habere göre; Samsun'un İlkadım ilçesinde oturan İbrahim Akbulut, Gençlik Caddesi'nin bin 550 metrekarelik bölümünün kendisine ait olduğunu öne sürerek 2 yıl önce yolun bir şeridini trafiğe kapattı.

Caddenin diğer şeridini de 2 Mayıs'ta trafiğe kapatan İbrahim Akbulut, bazı yetkililerin ricası üzerine kapattığı şeridi tekrar açtı. Akbulut'un, bu sabah (13 Haziran 2016) yolun tamamını kapatması üzerine sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

 

"Burası benim sebze bahçemdi"

 

Yolun kendisine ait olduğunu ifade eden İbrahim Akbulut, "Bu yol benim tapulu malım. İnsanları fazla bunaltmayayım diye yolun bir caddesini kapatıp diğerini açık bırakmıştım. Ama 10 seneden beri en ufak bir gelişme, bir cevap yok. Vatandaştan da özür diliyorum zaten büyük bir kısmı da bana hak veriyor. Takdir milletin. Karşı cadde iki yıldan beri kapalı. Burası da herhalde ömür boyu kapalı olur." dedi.

"Burası benim sebze bahçemdi, yeniden sebze bahçesine çevireceğim." diyen Akbulut, "Burası için hazine malı diyorlardı ama gitsin tapuya sorsunlar. Ben tapuyla görüştüm de buraya geldim. Burada 1 metrekare hazine malı yok" ifadelerini kullandı.

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