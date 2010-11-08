T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SAMSUN'DA "ALO BOĞA KAÇTI" HATTI SAMSUN (A.A)

08 Kasım 2010 18:26

-SAMSUN'DA "ALO BOĞA KAÇTI" HATTI SAMSUN (A.A) - 08.11.2010 - Samsun'un İlkadım Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkları yakalamak için ''153 Alo Boğa Kaçtı'' hattını yeniden devreye soktu. Zabıta ekiplerinin boğaları kolayca yakalayabilmesi için yapılan tatbikat ise gerçeğini aratmadı. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile belediyeler, kaçan kurbanlıkları yakalamak için çeşitli önlemler almaya başladı. İlkadım Belediyesi, ''153 Alo Boğa Kaçtı'' hattını yeniden devreye sokarken, kaçan kurbanlıkları yakalamak için motorize ekip oluşturdu. Kurban pazarlarında 24 saat nöbet tutan motorize ekiplere uyuşturucu iğne atabilen silahlar da dağıtıldı. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan motorize ekiplere, Derebahçe Kurbanlık Pazarı'nda, kurbanlık kaçması durumunda neler yapılabileceğine ilişkin tatbikat yapıldı. Tatbikatta, serbest bırakılan boğa, zabıta ekipleri tarafından yakalanmaya çalışıldı. Yakalama sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Boğa, uyuşturucu iğne atılarak yakalandı. Zabıta ekiplerinin kaçan boğaları kolayca yakalayabilmesi için yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikatı takip eden İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Yunus Sandallı, her Kurban Bayramı'nda ülke genelinde bildik manzaralarla karşılaşıldığına işaret etti. Kaçan kurbanlıkların çevreye zarar vermemesi için motorize ekipler kurduklarını söyleyen Sandallı, ''Bu ekiplerimize tatbikat yaptırıyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında ekiplerimizi hazır hazır hale getirip, hiçbir tehlikeye meyil vermeden kurbanlığı yakalamış olacağız'' dedi. Derebahçe Kurbanlık Pazarı'ndaki tatbikatı çevredeki vatandaşlar ilgiyle izledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24