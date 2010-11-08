-SAMSUN'DA "ALO BOĞA KAÇTI" HATTI SAMSUN (A.A) - 08.11.2010 - Samsun'un İlkadım Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkları yakalamak için ''153 Alo Boğa Kaçtı'' hattını yeniden devreye soktu. Zabıta ekiplerinin boğaları kolayca yakalayabilmesi için yapılan tatbikat ise gerçeğini aratmadı. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile belediyeler, kaçan kurbanlıkları yakalamak için çeşitli önlemler almaya başladı. İlkadım Belediyesi, ''153 Alo Boğa Kaçtı'' hattını yeniden devreye sokarken, kaçan kurbanlıkları yakalamak için motorize ekip oluşturdu. Kurban pazarlarında 24 saat nöbet tutan motorize ekiplere uyuşturucu iğne atabilen silahlar da dağıtıldı. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan motorize ekiplere, Derebahçe Kurbanlık Pazarı'nda, kurbanlık kaçması durumunda neler yapılabileceğine ilişkin tatbikat yapıldı. Tatbikatta, serbest bırakılan boğa, zabıta ekipleri tarafından yakalanmaya çalışıldı. Yakalama sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Boğa, uyuşturucu iğne atılarak yakalandı. Zabıta ekiplerinin kaçan boğaları kolayca yakalayabilmesi için yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikatı takip eden İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Yunus Sandallı, her Kurban Bayramı'nda ülke genelinde bildik manzaralarla karşılaşıldığına işaret etti. Kaçan kurbanlıkların çevreye zarar vermemesi için motorize ekipler kurduklarını söyleyen Sandallı, ''Bu ekiplerimize tatbikat yaptırıyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında ekiplerimizi hazır hazır hale getirip, hiçbir tehlikeye meyil vermeden kurbanlığı yakalamış olacağız'' dedi. Derebahçe Kurbanlık Pazarı'ndaki tatbikatı çevredeki vatandaşlar ilgiyle izledi.