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Yaşam

Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı

Samsun Büyükşehir Sanat Merkezi önünde sona eren yürüyüşte, vatandaşlar sağanak yağışa rağmen yürüdü

20 Mayıs 2018 01:01

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı kurtuluş savaşının 99. yılı dolayısıyla kentte, "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi.

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nden başlayan "Gençlik ve Bayrak  Yürüyüşü" boyunca öğrenciler ve vatandaşlar çeşitli marşlar seslendirdi.

Samsun Büyükşehir Sanat Merkezi önünde sona eren yürüyüşte,  vatandaşlar sağanak yağışa rağmen 1919 metrelik Türk bayrağını açtı.

Çevrede bulunan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını  sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi.

Etkinlik Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkasının mini konseri ile  sona erdi.

Yürüyüşe Vali Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni  Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, izciler, öğrenciler ve  vatandaşlar katıldı.

 

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