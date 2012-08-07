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Yaşam

Samsun yine sele teslim

Samsun'da sağanak yağış, Atakum ilçesinde sel ve su baskınlarına neden oldu

07 Ağustos 2012 13:35

Samsun'un Atakum ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Bazı vatandaşlar evlerinde ve yollarda mahsur kaldı.
 
Samsun'da sağanak yağış, Atakum ilçesinde sel ve su baskınlarına neden oldu.

İlçede etkili olan yağış sonrası mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleriyle bulundukları yerlerden kurtarıldı.

Körfez Mahallesi'nde 1. kattaki evlerinde mahsur kalan 6 kişi ise belediye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla evlerinden çıkarıldı.

Yağmur sularının getirdiği çamur nedeniyle tramvay hattının çalışmadığı ilçede ulaşımda güçlükler yaşanıyor.

Samsun Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda, sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışın, gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtilerek, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

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