Samsun Valisi: Koronavirüs vaka yükü, kaldırılamaz noktaya doğru ilerliyor

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiğini belirterek "Görünen o ki, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor" dedi.



Vali Zülkif Dağlı, Koronavirüs'le mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüsle mücadelenin Samsun halkının ve tüm kamu kurumlarının tek gündemi haline geldiğini söyleyen Vali Dağlı, "İl olarak Koronavirüs yayılımı anlamında oldukça kritik günlerden geçiyoruz. Bu nedenle işimizi, gücümüzü, tüm mesaimizi Koronavirüs'le mücadeleye ayırdık. Eğer bunu başaramazsak ilimizde daha sıkıntılı tabloların ortaya çıkması maalesef kaçınılmaz." diye konuştu.

"Vaka yükü kaldırılamaz noktaya ilerliyor"

Kentte vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiğini ve bu tablonun herkesi endişelendirdiğini kaydeden Vali Dağlı, şunları dedi: "Anlık olarak ilimizdeki durumu takip ediyoruz. Artan vaka sayısı karşısında alınması gereken sağlık önlemleri ve planlamalar konusunda Sağlık İl Müdürlüğümüzle sürekli irtibat halindeyiz. Ancak görünen o ki, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor. Bu tablonun ortaya çıkmaması için ilk etapta bu bölgelerdeki hastanelerimizde yoğun bakım yatak sayılarımızı artırdık ve artırmaya devam ediyoruz." (DHA)



