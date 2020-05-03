Samsun Tabip Odası: 'Salgını kontrol altına aldık, bitiyor' söylemleri tehlikeli, vatandaşlar rahat davranıyor

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, "Salgını kontrol altına aldık, bitiyor" söylemlerinin çok tehlikeli olduğunu belirtti. Erkan, "Vatandaşlarımız bu tür söylemler üzerine rahat davranabiliyor. Bu bir salgındır. Tüm dünyada nasıl mücadele ediliyorsa o şekilde mücadele edilmeli. Samsun'da vatandaşların Koronavirüs'ü (Covid-19) dikkate almadıklarını görüyorum." dedi. Erkan, Samsun Valisi'ne radikal kararlar alması için çağrıda bulundu.

Erkan, salgınla mücadele sürecinde birçok vatandaşın da mağdur edildiğini belirterek ameliyatlar için acil planlama talebinde bulundu. Erkan, "Bu durum ileride toplum sağlığı anlamında ciddi sorunları beraberinde getirecek. Sorumluları Tabip Odası Başkanı olarak uyarıyorum. Vatandaşın sağlık hakkı kendisine tanınmalı." diye konuştu.

"Samsun'da pandemiyle mücadelede bir plansızlık var"

Cumhuriyet'e konuşan Erkan "Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi ve Gazi Hastanesi, pandemi hastanesi ilan edildi. Ameliyat olacak vatandaş mecbur özel hastaneye giderek tedavi oluyor. Vatandaş zaten zorda. Bir de maliyetle karşılaşıyor. Samsun’da pandemi ile mücadelede bir plansızlık var. Bu durum sorumlular tarafından göz önünde bulundurulmalı” ifadesini kullandı.