Samsun İl Sağlık Müdürü'nden bayram için 'sağlıklı kahvaltı' önerisi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, \"Oruçlu olunan dönem boyunca yavaşlayan metabolizmanın tekrar canlandırılabilmesi için bayram günleri sağlıklı kahvaltı yapılması, eski beslenme düzenine geçişte başlangıç olarak kabul edilmelidir. Bu kahvaltıda ise mutlaka peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek, yumurta ve söğüş sebzeler yer almalıdır\" dedi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç, Ramazan ayının sona ermesiyle Ramazan boyunca süregelen beslenme şeklinin değiştirilerek, eski düzene geçilmesi gerektiğini söyledi. Oruç, Ramazan ayında metabolizmanın yavaşlaması ve azalan öğün sayısı ile sıvı tüketimi nedeniyle sağlık sorunlarının ortaya çıkabildiğini, bu durumların yaşanmaması ve düzeltilmesi için bayramın eski beslenme düzenine geçişte başlangıç olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Bayramın ilk günlerinde beslenmede yapılacak hataların, kişilere sağlık sorunu olarak geri dönebileceğini kaydeden Oruç, \"Ramazan boyunca öğün sayısı azaldığı için özellikle bayram kahvaltıları atlanabilmekte veya börek, kızartma gibi ağır yiyeceklerin bulunduğu kahvaltı sofraları kurulmaktadır; ancak bu, doğru bir davranış değildir. Aksine oruçlu olunan dönem boyunca yavaşlayan metabolizmanın tekrar canlandırılabilmesi için bayram günleri sağlıklı bir kahvaltı yapılması, eski beslenme düzenine geçişte bir başlangıç olarak kabul edilmelidir. Bu kahvaltıda ise mutlaka peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek, yumurta ve söğüş sebzeler yer almalıdır\" diye konuştu.

\'2- 3 FİNCANDAN ÇOK ÇAY- KAHVE İÇMEMEYE ÖZEN GÖSTERİN\'

Bayramda yapılan en büyük hatalardan birinin fazla miktarda baklava gibi şerbetli tatlı, çikolata ve şeker tüketilmesi olduğunu belirten Oruç, şunları söyledi:

\"Bu tip besinler kan şekerinde ani yükselmeye, sonrasında da ani düşüşlere neden olur. Kan şekeriyle ilgili bu dengesiz tablo kalp hastalıkları riski olan bireylerin sağlık sorunu yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle bayramda çokça şekerli gıda tüketmemeye dikkat etmemiz önem arz etmektedir. Toplumumuzun en çok sevdiği ve Ramazan boyunca sınırlı olarak tüketebildiği çay ve kahvenin içimi noktasında da özen gösterilmelidir. Çay ve kahve içerdiği kafeinin fazla tüketimi vücudumuzun daha fazla sıvı kaybetmesine yol açmaktadır. Çay ve kahvenin gün içinde çarpıntı gibi rahatsızlık hissi verdiği de unutulmamalıdır. Ayrıca bayram boyunca yapılan hemen her ziyarette ikram edilecek çay ve kahveye eklenecek şekerin de tatlı tüketimini artıracağı unutulamamalıdır. Bu nedenle mümkünse şekersiz çay içilmeli ya da bayramda 2- 3 fincandan çok çay ve kahve tüketilmemelidir.\"

\'AKŞAMLARI GEÇ SAATTE ATIŞTIRMA YAPMAYIN\'

Ramazan süresince geç saatlere kadar yemek yemenin alışkanlık haline geldiğini dile getiren İl Sağlık Müdürü Oruç, şunları kaydetti:

\"Kimi zamanda sahura kadar oturulup bu saate kadar atıştırma şeklinde bir beslenme şekli ortaya çıkıyor. Ramazan sonrası bu alışkanlığın devam etmesi, kilo artışına ve sindirim problemlerine neden olmaktadır. Bu durumların ortaya çıkmaması için bu alışkanlığı bırakılmalı, yatmadan 2- 3 saat önce yemek yemeği kesmemiz gerekmektedir. Ramazan boyunca öğün sayısı azaldığı ve akşam saatlerinde besin tüketimi yapıldığı için bu alışkanlık bayramda da devam etmekte ve kişiler öğün atlamaktadır. Bu anlamda yapılan hatalardan en önemlisi bayram ziyaretlerinde ikram edilen tatlı ve böreklerin öğün olarak kabul edilmesidir. Bu durumda kilo almaya davetiye çıkarmaktadır. Bu nedenle ziyaretlerini yapmadan önce ana öğün zamanınız geldiyse hafif bir yemek yemeniz bayram ikramlarında daha kontrollü olmazını sağlayacaktır.\"



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