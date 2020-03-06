Samsun'da oyunu iki kez engellenen Berna Laçin: Kraldan çok kralcılık yapanların yüzünden

Hayal Satıcısı adlı oyunu Samsun’da iki kez engellenen Berna Laçin , "Kraldan çok kralcılık yapanların yüzünden" dedi. Samsun'da kendisi hakkında sürekli olumsuz haber yapan yerel bir gazete olduğunu ve bu gazetenin kışkırtıcı haberleri sebebiyle anlaştıkları iki mekânın da oyununa kapıları kapattığını söyleyen Laçin, şimdi Atakum Belediyesi'nin verdiği sahnede oyununu oynamaya hazırlanıyor. Laçin, "Samsun'da bana sahne vermeselerdi, gidip Atatürk heykelinin önünde oynardım" dedi.

Hayal Satıcısı adlı oyunu Samsun’da iki kez engellenen Berna Laçin , "Kraldan çok kralcılık yapanların yüzünden" dedi. Samsun'da kendisi hakkında sürekli olumsuz haber yapan yerel bir gazete olduğunu ve bu gazetenin kışkırtıcı haberleri sebebiyle anlaştıkları iki mekânın da oyununa kapıları kapattığını söyleyen Laçin, şimdi Atakum Belediyesi'nin verdiği sahnede oyununu oynamaya hazırlanıyor. Laçin, "Samsun'da bana sahne vermeselerdi, gidip Atatürk heykelinin önünde oynardım" dedi.

– Öncelikle 30. sanat yılınızı kutlarız…

Sağolun. Erdal Özyağcılar'la Hoşgeldin Boyacı oyununu beş yıldan bu yana sergiliyordum ama 30. yılımın şerefine Hayal Satıcısı'nın da perdesini açmaya karar verdim. Bu oyun tiyatrodaki 30. yılıma bir armağan oldu. Dünya Kadınlar Günü'nde (8 Mart) Samsun'da olacağım ve 9 Mart'ta da kadınlara adadığım tek kişilik Hayal Satıcısı oyunumu Samsunlularla buluşturacağım. Oyun 9 Mart'ta Samsun'da sahnelenecek.

– Biletlerin tamamı satıldı ama Samsun'da sahnelenecek oyuna iki kez engel olundu.

Atakum'daki Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde sahnelenecek oyunuma belediye tarafından engel geldi. Ardından Doğa Koleji'nde sahnelemeye karar verdik ama yine engel olundu.

– Neden?

Kraldan çok kralcılık yapanların yüzünden. Samsun'da benimle ilgili sürekli olumsuz haber yapan bir yerel gazetenin kışkırtıcı yayınları nedeniyle önceden anlaştığımız iki mekan da son anda kapılarını kapattı. Dediğim gibi gölgesinden bile korkan kralcıların işi bu, AKP'nin üst düzey isimlerinin olup bitenlerden haberi olduğunu bile sanmıyorum.

– Bunlar siyasetin dışında olmalı zaten…

Ben siyasi partilere değil, seyirciye bakarım. Sahne, seyircinin ve sanatçınındır, belediyelerin değildir. Ayrıca sanatçı da muhaliftir. Her belediye, binalarını, salonlarını kendi mülkü sanıyor. Samsunlu sanatseverler oyunumun biletlerini aldıysa artık kimseye söz düşmez.

– Oyun 9 Mart'ta Samsun'da perde açıyor mu?

Atakum Belediyesi, konferans düzenlediği salonu Hayal Satıcısı oyunuma açtı. Samsun'da bana sahne vermeselerdi, gidip Atatürk heykelinin önünde oynardım. Bir Cumhuriyet kadınına, Atatürk'ün Milli Mücadele için ilk ayak bastığı ve tüm kadınlara haklarını verdiği Samsun'da hiç kimse engel koyamaz.

– Dönelim oyuna…

Hayal Satıcısı, Zehra İpşiroğlu'nun Duygu Asena ödülü alan gerçek bir kadın yaşamının öyküsünü anlatıyor. Oyunun kahramanı Falcı Serpil, alt sınıftan gelen bir kadın. Annesi de kendisi de şiddet mağduru. Alaturka ve Türkçesi bozuk bir kadın. Berna Laçin'den uzak, benden beklenmeyen bir karakteri taşıyorum sahneye.

– Kadına şiddet nasıl son bulur?

Kadına şiddet gibi çok acı olan bu sorunla yüzleşmeliyiz. Erkeklerin suçu elbette büyük ama işlenen her cinayette hepimizin payı var. Hayal Satıcısı oyunuyla Türkiye'deki kadına şiddet yarasına ayna tutuyorum.