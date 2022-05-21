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Ankaragücü şampiyonluk kutlamasında konuşan Fuat Oktay taraftarlar tarafından yuhalandı

Daha önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon taraftarlarına yaptığı konuşma sırasında yuhalanmıştı

21 Mayıs 2022 22:45

TFF 1. Lig şampiyonu Ankaragücü’nün şampiyonluk kutlamasında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay taraftarlar tarafından yuhalandı. 

Ankaragücü, Süper Lig'e çıkmanın sevincini yaşarken, şampiyonluk kutlaması için Ankaralı taraftarlar bir araya geldi. Şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Yıkılan 19 Mayıs Stadı'nın yerine hala yenisinin yapılmamış olmasını uzun süredir eleştiren Ankaralı taraftarlar, Fuat Oktay'ın "stat müjdesi"ne tepki gösterdi ve Oktay'ı yuhaladı.

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