Şampiyonluk kutlamalarında protesto: Soylu Trabzon meydanında yuhalandı, tepkiler Erdoğan'ın konuşmasında da sürdü

Trabzonspor'un şampiyonluk olmasının ardından Trabzon Meydan Park'ta konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzonspor taraftarlarınca yuhalandı ve ıslıklarla protesto edildi. Tepkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında da sürdü.

Sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Trabzon Meydan Park'ta toplanan taraftarlara önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendi. Soylu konuşurken yuhalandı ve ıslıklarla protesto edildi. Tepkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında da sürdü.