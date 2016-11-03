Şampiyonlar Ligi'nde iki takım gol yemedi

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Premier Lig'in son şampiyonu Leicester City ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla henüz gol yemediler.

Şampiyonlar Ligi'ne tarihinde ilk kez katılan geçen yılın Premier Lig şampiyonu Leicester City, 4 maç sonunda 3 galibiyet 1 beraberlikle grubunun 10 puanla lideri.

Porto, Kopenhag ve Club Brugge ile aynı grupta yer alan Leicester, henüz kalesinde gol görmedi ve rakip filelere 5 gol gönderdi.

Leicester City, 3 maçında 3 galibiyet alan ilk İngiliz takımı olmuştu.

Sevilla doludizgin

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak Şampiyonlar Ligi bileti alan Sevilla ise 4 hafta sonunda 3 galibiyet 1 beraberlikle grubunda lider.

Juventus, Lyon ve D.Zagreb ile aynı grupta olan Sevilla, 6 gol attı ve henüz kalesinde gol görmedi.