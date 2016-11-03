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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde iki takım gol yemedi

Lyon, Juventus ve Dinamo Zabreb'in olduğu grupta bulunan UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla henüz gol yemedi

03 Kasım 2016 16:02

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Premier Lig'in son şampiyonu Leicester City ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla henüz gol yemediler.

Şampiyonlar Ligi'ne tarihinde ilk kez katılan geçen yılın Premier Lig şampiyonu Leicester City, 4 maç sonunda 3 galibiyet 1 beraberlikle grubunun 10 puanla lideri. 

Porto, Kopenhag ve Club Brugge ile aynı grupta yer alan Leicester, henüz kalesinde gol görmedi ve rakip filelere 5 gol gönderdi. 

Leicester City, 3 maçında 3 galibiyet alan ilk İngiliz takımı olmuştu.

 

Sevilla doludizgin

 

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak Şampiyonlar Ligi bileti alan Sevilla ise 4 hafta sonunda 3 galibiyet 1 beraberlikle grubunda lider. 

Juventus, Lyon ve D.Zagreb ile aynı grupta olan Sevilla, 6 gol attı ve henüz kalesinde gol görmedi.

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Şampiyonlar Ligi'nde iki takım gol yemedi

Lyon, Juventus ve Dinamo Zabreb'in olduğu grupta bulunan UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla henüz gol yemedi

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