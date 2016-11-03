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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 3 Kasım Perşembe spor ekranı

3 Kasım Perşembe günü aralarında Fenerbahçe-Manchester United'ın da olduğu UEFA Avrupa Ligi maçları, NBA, ATP Paris ve Snooker çeyrek final mücadeleleri yaşanacak

03 Kasım 2016 03:00

3 Kasım 2016 tarihinde televizyon ekranlarında futbol, basketbol, tenis, golf ve snooker karşılaşmaları yayınlanacak. Karşılaşmalar arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe-Manchester United, Braga-Konyaspor, Real Madrid-Galatasaray basketbol maçları da var.

Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm liste...

02.00 Memphis Grizzlies - N.Orleans Pelicans / NBA TV

03.00 Boston Celtics - Chicago Bulls / Turkcell TV

03.00 Chicago Cubs - Cleveland Indians / Fox Sports

08.30 Snooker çeyrek final / Eurosport

13.00 ATP Paris 3. gün / Lig TV3

13.30 Snooker çeyrek final / Eurosport

15.00 ATP 3. gün / Lig TV3

15.30 Turkish Airlines Golf Turnuvası / tivibu spor4

19.00 Astana - Olympiakos / tivibu spor3

19.00 ATP Paris    3. gün / Lig TV3

21.00 Anderlecht - Mainz / tivibu spor4

21.00 Fenerbahçe - Manchester United / TRT1

21.00 Zorya - Feyenoord / Lig TV2

22.00 Olympiakos - CSKA Moskova (Euroleague) / Lig TV2

23.00 Real Madrid - Galatasaray / Lig TV3

23.05 Braga - A.Konyaspor / tivibu spor2

23.05 Southampton - Inter / tivibu spor4

23.05 Villarreal - Osmanlıspor / tivibu spor3.

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