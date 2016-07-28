Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçları 6 karşılaşma ile sona erdi.
Üçüncü ön eleme turunda bugün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Astana (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): 1-1
Rosenborg (Norveç) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
Astra Giurgiu (Romanya) - Kopenhag (Danimarka): 1-1
Fenerbahçe (Türkiye) - Monaco (Fransa): 2-1
Trencin (Slovakya) - Legia Varşova (Polonya): 0-1
Olympiakos (Yunanistan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-0
Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşmaları 2 ve 3 Ağustos'ta oynanacak, play-off turuna yükselecek ekipler belli olacak.