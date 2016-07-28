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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Fenerbahçe'nin de sahne aldığı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 6 karşılaşma oynandı

28 Temmuz 2016 03:10

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçları 6 karşılaşma ile sona erdi.

Üçüncü ön eleme turunda bugün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Astana (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): 1-1

Rosenborg (Norveç) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Astra Giurgiu (Romanya) - Kopenhag (Danimarka): 1-1

Fenerbahçe (Türkiye) - Monaco (Fransa): 2-1

Trencin (Slovakya) - Legia Varşova (Polonya): 0-1

Olympiakos (Yunanistan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-0

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşmaları 2 ve 3 Ağustos'ta oynanacak, play-off turuna yükselecek ekipler belli olacak.

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