Fenerbahçe tur için avantajlı: 2-1

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler Monaco'yu Emenike'nin attığı gollerle 2-1 yendi. Konuk ekibin tek golü, Falcao'dan geldi.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

1. dakikada Fenerbahçe, Salih Uçan ile gole çok yaklaştı. Rakip ceza alanının önünde topla buluşan Salih'in çıkardığı sert şutta, kaleci De Sanctis'i geçen top yan direğe çarparak auta çıktı.

8. dakikada sarı-lacivertli ekip yine rakip kalede etkili oldu. Monaco yarı alanının solunda kazanılan serbest vuruşu Salih Uçan kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortaladığı topa altıpas önünde yükselen Neustadler kafayla vurdu ancak kaleci De Sanctis soluna gelen meşin yuvarlağı uçarak çıkardı.

19. dakikada Emenike, net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, bekletmeden ortasını yaptı. Monaco savunması az adamla yakalanırken altıpas üzerinde uygun durumda yükselen Emenike etkisiz bir kafa vuruşu yapınca, sakatlanan De Sanctis'in yerine oyuna giren kaleci Badiashile topu kontrol etti.

21. dakikada Lemar'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada Ozan Tufan'ın ara pasıyla ceza alanı yayı içinde topla buluşan Fernandao, uygun şut açısı bulamayınca yanındaki Emenike'yi gördü. Nijeryalı oyuncunun bekletmeden attığı şutta, kaleci Badiashile soluna gelen topu güçlükle çeldi.

39. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Van der Wiel'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Emenike, Jemerson'un büyük hatasından yararlanarak ceza alanı içinde topu kaparak kaleci Badiashile ile karşı karşıya kaldı. Genç kaleciyi çalımlayan Nijeryalı golcü, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

42. dakikada Monaco beraberlik golünü buldu. Savunma arkasına atılan topa çıkan kaleci Ertuğrul Taşkıran, Falcao'dan önce müdahale etse de meşin yuvarlağı sektirdi. Fenerbahçeli Skrtel'den seken top altıpas önündeki Falcao'nun önünde kaldı. Bu oyuncu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

48. dakikada Mendy'nin soldan ortasında ceza alanında yükselen Germain kafa vuruşunu yaptı ancak top uzak direk dibinden az farkla auta gitti.

49. dakikada meşin yuvarlakla sağ kanatta buluşan Dirar, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın beklemediği anda dar açıya rağmen kaleyi denedi ancak top yakın direkten oyun alanına döndü. Ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlak Fabinho'nun önünde kalırken, bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.

61. dakikada Fenerbahçe, mücadelede bir kez daha öne geçti. Van der Wiel'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Emenike, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Badiashile'nin sağından filelere yollayarak, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1

64. dakikada Falcao'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran sağına gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.

81. dakikada Salih Uçan'ın şık topuk pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Ozan Tufan, kaleci Badiashile karşı karşıya kaldı. Ozan'ın dar açıya rağmen sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta genç kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi.

Müsabakayı 2-1 kazanan Fenerbahçe, 3 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda yapacağı rövanş maçı öncesinde tur için avantaj yakaladı.