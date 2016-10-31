Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 4. hafta maçları, 1-2 Kasım günü yapılacak. Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, B Grubu'nda yarın İtalya'nın Napoli takımını konuk edecek.
Vodafone Arena'da yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Diğer karşılaşmaların başlama saati ise TSİ 22.45 olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın programı
1 Kasım
A Grubu
Ludogorets (Bulgaristan) - Arsenal (İngiltere)
Basel (İsviçre) - Paris Saint Germain (Fransa)
B Grubu
Beşiktaş - Napoli (İtalya)
Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
C Grubu
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Celtic (İskoçya)
Manchester City (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
D Grubu
Atletico Madrid (İspanya) - Rostov (Rusya)
PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)
2 Kasım Çarşamba
E Grubu
Monaco (Fransa) - CSKA Moskova (Rusya)
Tottenham (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya)
F Grubu
Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
Legia Varşova (Polonya) - Real Madrid (İspanya)
G Grubu
Kopenhag (Danimarka) - Leicester City (İngiltere)
Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika)
H Grubu
Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa).