Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 4. hafta maçları, 1-2 Kasım günü yapılacak. Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, B Grubu'nda yarın İtalya'nın Napoli takımını konuk edecek.



Vodafone Arena'da yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Diğer karşılaşmaların başlama saati ise TSİ 22.45 olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın programı

1 Kasım



A Grubu

Ludogorets (Bulgaristan) - Arsenal (İngiltere)

Basel (İsviçre) - Paris Saint Germain (Fransa)

B Grubu

Beşiktaş - Napoli (İtalya)

Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

C Grubu

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Celtic (İskoçya)

Manchester City (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

D Grubu

Atletico Madrid (İspanya) - Rostov (Rusya)

PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)

2 Kasım Çarşamba

E Grubu

Monaco (Fransa) - CSKA Moskova (Rusya)

Tottenham (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya)

F Grubu

Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

Legia Varşova (Polonya) - Real Madrid (İspanya)

G Grubu

Kopenhag (Danimarka) - Leicester City (İngiltere)

Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika)

H Grubu

Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa).