Şampiyonlar Ligi'nde Rashford'un gecesi; 28 dakikada 3 gol attı

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in de bulunduğu H Grubu mücadelesinde Manchester United, Old Trafford'da Alman temsilcisi Leipzig'i 5-0 skorla mağlup ederken, Marcus Rashford, 28 dakikada 3 gol attı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United Alman temsilcisi Leipzig'i ağırladı. Maçın 21. dakikasında Mason Greenwood United'ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarıda 74 ve 78. dakikalarda 2 gol atan genç forvet Marcus Rashford kısa sürede farkı 3'e çıkardı. Anthony Martial 87'de penaltıdan skoru 4-0 yaptı. Maçın kahramanı olan Rashford 90'da kendisinin üçüncü takımının ise 5. golünü atarak maçın skorunu belirledi; 5-0.

Bu skorun ardından Manchester United 2'de 2 yapmış oldu ve 6 puana ulaştı. Leipzig ise 3 puanda kaldı. Manchester United, 13 yıl sonra Old Trafford'da bir Şampiyonlar Ligi maçında en farklı galibiyetini elde etti:

Kırmızı Şeytanlar, 2007 yılında AS Roma'yı evinde 7-1 mağlup etmişti.

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