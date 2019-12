-ŞAMPİYON YARIŞ ATI EMEKLİLİĞİN KEYFİNİ SÜRÜYOR ESKİŞEHİR (A.A) - 13.07.2011 - Dünya Arap Atı Organizasyonunca (WAHO) en başarılı safkan Arap atı seçilen, 68 yarış kazanan ''Kafkaslı'', 2010'da ayağından sakatlanınca Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, sahibinin deyimiyle ''emekliliğinin keyfini çıkarıyor.'' Kafkaslı'nın sahibi Remazan Kaya, Kafkaslı'yı 6 yıl önce Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden 51 bin liraya satın aldığını anımsatarak, o dönemde sakat olduğu için bu atı kimsenin satın almak istemediğini kaydetti. Kafkaslı'nın babasının kendisi gibi şampiyon ''Caş'' adlı at olduğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu: ''Kafkaslı'yı 'iyi koşmasa bile aygır yaparım' düşüncesiyle satın aldım. Atı aldık. Onu bir yıl tedavi ettik. Bu süre içinde antrenmanlarına da devam etti. Koştuğu ilk 2 yılda satın aldığım fiyatın 57 katını kazandırdı. Toplam 68 yarışı kazanan Kafkaslı, Dünya Arap Atı Organizasyonu tarafından 2006 yılının En Başarılı Safkan Arap Atı seçildi. Kafkaslı, 25 Aralık 2010'da Arap atları içinde ilk kez jübile yapan safkan olarak da yarışçılık tarihine geçti. Kafkaslı, jokey olan kardeşim Selim Kaya ile kazandığı yarışlarla 'bir jokeyle en çok yarış kazanan at' özelliğine de sahip. Bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilir. Bu yönde başvuru yapacağız. '' -''ŞAMPİYON ŞU ANDA DİNLENİYOR''- Kaya, Kafkaslı'nın yarıştığı günlerde ganyan oynayan yarışseverlerin onu tek geçtiğini vurgulayarak, Kafkaslı'nın uzun mesafe koşularda çok başarılı ve rakip tanımayan bir at olduğunu ifade etti. Kafkaslı'nın yarışseverlerce çok iyi bilinen ünlü bir at olduğunu anlatan Kaya, şöyle devam etti: ''Uysal, akıllı ve komutlara uyan bir at. Daha önce böyle bir at görmedim. Artık, yarış atı değil, aygır olarak hizmet veriyor. Çekim için, yani çiftleştirmek için 120 kısrak sahibi başvurdu. Ancak, yıllık 80 başvuruyu kabul edebildik. Şu ana kadar 75 atla çiftleşti. Bunların 5-6'sı boş çıktı. 2011 yılında Kafkaslı'nın en az 60-65 yavrusu olacak. Bir kısrakla çiftleştirdiğimizde 10 bin lira alıyoruz. Kafkaslı, yarıştığı zamanlarda, kazandığı paralarla sahip olduğumuz yaklaşık 500 atın giderlerini karşılıyordu. Kafkaslı hala koşmak istiyor, ancak izin vermiyoruz. Kısa mesafede koşturuyoruz. Emekliliğin keyfini çıkaran şampiyon şu anda dinleniyor.''