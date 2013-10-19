'Şampiyon olursak bağlama çalmayı öğrenip konser vereceğim'

Kartal'ın sıra dışı hocası Slaven Bilic, şampiyon olmaları halinde kendisine hediye edilen bağlamayı çalmayı öğrenip mini bir konser vereceğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic ve yardımcısı Nikola Jurcevic, Fanatik Gazetesi ekibiyle bir araya geldiği yemekte çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Müziğe olan merakı ve elektro gitarıyla herkesin tanıdığı Bilic’e, Fanatik Gazetesi tarafından Türkiye’ye özgü olan saz hediye edildi. Üzerinde Slaven Bilic yazan siyah-beyaz renkli sazı çok beğenen deneyimli çalıştırıcı, “Eğer şampiyon olursanız, bir konser verir misiniz?” sorusuna, “Yakın zamanda hediye ettiğiniz sazı çalmayı öğrenip, şampiyon olduğumuzda taraftarlara mini bir konser verebilirim” cevabını verdi.

Bilic'in Fanatik gazetesine yaptığı açıklamalar şöyle:

'Silahlarımız yeterli'

"Şu anki sistemimizde Almeida, çok iyi işler yapıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ’da da iyi forvetler var. Özellikle Drogba’nın kalitesini, son oynadığımız maçta gördük. İlerlemiş yaşına rağmen, halen fiziksel olarak rakiplerine karşı çok tehlikeli bir santrfor. Bizim elimizde de çok tehlikeli silahlar var. Almeida, dünya futbolunda kendisini kanıtlamış bir isim. Holosko sakatlıktan çıktıktan sonra bize ayrı bir güç katacak. Fernandes, dünya klasında bir oyuncu. Eneramo istediğim bir isimdi... O da yakın zamanda kadroda kendisine yer bulacak. Ömer Şişmanoğlu geçen sezon Türkiye’de çok yetenekli olmasına rağmen, az oynadı. Yakında o da takımda önemli işler yapacak.”

'Hedef şampiyonluk'

"Dünyada ve Türkiye’de de basının sabırsız olduğunu biliyorum. Futbolda uzun süreli yenilgilere yer yoktur. Onun için yardımcılarım ve ben, bunun bilincinde olup, Beşiktaş’ı sezon sonunda şampiyon yapmak için elimizden geleni yapacağız. Yapmaya çalışıyoruz da. Bununla ilgili bizim de hesaplamalarımız var tabii ki. Ben 4 galibiyet, 1 mağlubiyete razıyım. Bu seriyi yakalarsak, zaten şampiyon oluruz.”

'Ronaldinho renk katar'

“Ronaldinho, her zaman hayranlık duyup, seyrettiğimiz bir isim. Tabii ki kadromda onun gibi bir yıldızı isterim. Sezon başında bu oyuncuyu kadromuza katmak istedik. Bu doğrultuda yönetimimizin çalışmaları oldu. Ancak renklerimize bağlamayı başaramadık. Yine devre arasında gündemimize gelebilir. Ronaldinho gibi büyük oyuncular her zaman, Beşiktaş gibi büyük takımlara, büyük camialara renk, tribünlere heyecan getirir.”

“Maç sonunda çıkan koşu rakamları, günün futbolunda tabii ki önemli. Ama benim için saha içerisinde doğru zamanda doğru yere yapılan iş bitirici koşular, her zaman daha çok ön plana çıkar. Normal bir insan bile, günlük yaptığı koşularda futbolcuların maçta yaptığı koşulara ulaşabilir. Burada önemli olan koşmaktan çok, tempolu bir şekilde bunu yapmak.”

'Mami'ye inanıyorum'

“Muhammed, geleceğine çok inandığım bir genç oyuncu. Müthiş bir sol ayağı ve futbol zekası var. Maç içerisinde çok çabuk adam eksiltebiliyor. Ondan geliştirmesini istediğim yönü, bazı pozisyonlarda daha çok topu sürmeli ve kritik anlarda daha çok sorumluluk alıp, skora yansıyacak işler yapmalı. Dünya futbolunda sol ayaklı futbolcuların, her ülkede yetişmesinde sıkıntılar yaşanıyor. Türk futbolu ve Beşiktaş için Muhammed bu konuda, gelecek vaat eden oyunculardan birisi.”

'Burak'ı eleştirmek saçma'

“Burak Yılmaz, gerçekten çok iyi bir forvet. Her golcü gibi o da bazen şanssız anlar yaşayabilir. Derbide de bize karşı önemli fırsatlardan yararlanamadı. Ama onu hemen eleştirmek yanlış. Eğer bir forvet oyuncusu, son iki sezonda 60’ın üzerinde gol atmışsa, onun hakkında olumsuz yorum yapmak saçmalık olur. Burak bunun en somut örneği. Eleştirirken bu rakamlara da bakmak lazım.”