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Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Bilic: Gerçek anlamda bir sosyalistim

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Beşiktaş dergisine verdiği röportajda, ‘Gerçek anlamda bir sosyalistim’ dedi

01 Ağustos 2013 15:31

 

Beşiktaş futbol takımının yeni teknik direktörü Slaven Bilic siyah beyazlıların yayın organı Beşiktaş dergisine açıklamalarda bulundu. Gerçek anlamda bir sosyalist olduğunu söyleyen Bilic, "Paylaşmayı bilirseniz onurunuzla ve mutlulukla yaşayabilirsiniz" dedi.

Beşiktaş Dergisi Editörü Senem Gülkar’ın sorularını yanıtlayan futbol takımının yeni teknik direktörü Slaven Bilic, hayata ve spora bakış açısına ilişkin dikkat çekici noktalara değindi.

Bilic'in açıklamalarından bazı satır başları şu şekilde:

 

'Bir mücadele varsa ön safınıda olmayı tercih ederim'

 

“Ancak elinizdekileri paylaşmayı bilirseniz onurunuzla ve mutlulukla yaşayabilirsiniz. Ben bir sosyalistim ama gerçek anlamda bir sosyalistim. Dünyayı tek başıma kurtaramayacağımı gayet iyi biliyorum. Ancak bir haksızlığa, adaletsizliğe karşı bir mücadele varsa, ben daima en ön saflarda olmayı tercih ederim ve hayata da buradan bakarım.”

 “Babam ekonomi profesörü, annem ilkokulda biyoloji ve coğrafya dersleri veren bir öğretmendi. Ailem böyle olunca, okulda başarılı olmak benim için sıradışı bir durum olmadı. Çünkü evde sürekli kitap okuyan, çalışan bir anne-baba görünce etkileniyorsunuz ve o halin bir parçası haline geliyorsunuz."

 

‘Türkiye’deki atmosferden çok etkilendim’

 

 “Türkiye’deki statları, atmosferi, taraftarları gördüğümde gerçekten etkilenmiştim ve kendi kendime ‘Türkiye’de bir takımı çalıştırmak isterim’ demiştim. Lokomotif Moskova’dan ayrıldıktan sonra belirli bir süre dinlenmeye karar vermiştim. Ama Beşiktaş’ın teklifiyle her şey değişti. Benim için reddedilemezdi.”

 “Bizim için önemli olan; oyunun defansif yönünü iyi oynayanla ofansif yönünü iyi oynayan oyuncular arasında iyi bir birliktelik yaratıp, sağlam bir takım yapısı ortaya çıkarmak. Bunların arasındaki çok hassas dengeyi kurduktan sonra taraftarların da gözüne hoş gelecek bir oyun yapısına sahip olacağız.”

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