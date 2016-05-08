Şampiyon Leicester kupasına kavuştu

İngiltere'de Premier Lig'in 37. haftasında Leicester City, King Power Stadı'nda Everton ile karşı karşıya geldi. Pazartesi akşamı Tottenham'ın puan kaybıyla şampiyonluğunu ilan eden Leicester City, rakibini 3-1'lik skorla devirerek taraftarları ile birlikte çifte kutlama yaptı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Leicester City, Jamie Vardy ile maçın 5. dakikasında öne geçti. Golden sonra hız kaybetmeyen Leicester, 33. dakikada ilk golün asistini yapan Andy King ile farkı 2'ye çıkardı.

Eurosport'taki habere göre, karşılaşmanın ilk yarısında başka gol atılmayınca taraflar soyunma odalarına 2-0'lık skorla indi.

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Leicester City, 65. dakikada kazandığı penaltıyı Jamie Vardy ile gole çevirerek farkı 3'e çıkarmayı başardı. Bu sezonki 24. golünü atan İngiliz santrafor, kulübün efsanesi Gary Lineker'in rekorunu egale etti. 1984/1985 sezonunda 24 gole ulaşan Lineker'i geçme şansını 72. dakikada kaçırdığı penaltıyla değerlendiremedi.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Oumar Niasse'ın yerine oyuna dahil olan Kevin Mirallas, 88'de skoru 3-1 getirerek farkı tekrar ikiye indirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarından başka gol sesi çıkmayınca Leicester City, şampiyonluğunu ilan etmesinin ardında taraftarının önündeki ilk galibiyetini almayı başardı.

Bu galibiyetle birlikte Leicester City puanını 80'e çıkarırken 44 puanlı Everton haftayı 12. sırada kaldı.

Leicester City, ligdeki son maçında Chelsea deplasmanına konuk olacak. Everton ise bir sonraki haftaSunderland deplasmanına konuk olacak.