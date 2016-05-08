T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyon Leicester kupasına kavuştu

Leicester City puanını 80'e çıkarırken 44 puanlı Everton haftayı 12. sırada kaldı

08 Mayıs 2016 10:14

İngiltere'de Premier Lig'in 37. haftasında Leicester City, King Power Stadı'nda Everton ile karşı karşıya geldi. Pazartesi akşamı Tottenham'ın puan kaybıyla şampiyonluğunu ilan eden Leicester City, rakibini 3-1'lik skorla devirerek taraftarları ile birlikte çifte kutlama yaptı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Leicester City, Jamie Vardy ile maçın 5. dakikasında öne geçti. Golden sonra hız kaybetmeyen Leicester, 33. dakikada ilk golün asistini yapan Andy King ile farkı 2'ye çıkardı.

Eurosport'taki habere göre, karşılaşmanın ilk yarısında başka gol atılmayınca taraflar soyunma odalarına 2-0'lık skorla indi.

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Leicester City, 65. dakikada kazandığı penaltıyı Jamie Vardy ile gole çevirerek farkı 3'e çıkarmayı başardı. Bu sezonki 24. golünü atan İngiliz santrafor, kulübün efsanesi Gary Lineker'in rekorunu egale etti. 1984/1985 sezonunda 24 gole ulaşan Lineker'i geçme şansını 72. dakikada kaçırdığı penaltıyla değerlendiremedi.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Oumar Niasse'ın yerine oyuna dahil olan Kevin Mirallas, 88'de skoru 3-1 getirerek farkı tekrar ikiye indirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarından başka gol sesi çıkmayınca Leicester City, şampiyonluğunu ilan etmesinin ardında taraftarının önündeki ilk galibiyetini almayı başardı.

Bu galibiyetle birlikte Leicester City puanını 80'e çıkarırken 44 puanlı Everton haftayı 12. sırada kaldı.

Leicester City, ligdeki son maçında Chelsea deplasmanına konuk olacak. Everton ise bir sonraki haftaSunderland deplasmanına konuk olacak.

 

ETİKETLER

leicester cityingiltereşampiyonpremier ligevertonmaçhaber

İlgili Haberler

Leicester City'nin şampiyonluğuna bahis oynayan Tom Hanks 500 bin sterlin kazandı

Kariyerinde 2 Oscar ödülü bulunan ABD'li aktör Aston Villa taraftarı...

Bağış Erten: En ünlü tezahüratları “Bu sezon da düşmedik” olan Leicester'ın şampiyonluğundan bahsediyoruz

"Premier Lig’de şampiyon olma ihtimaline bire 5 bin verdikleri bir takım dünyanın en zor liginde nasıl şampiyon olur?"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24