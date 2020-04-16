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Koronavirüs

Sampdoria Başkanı: Eğer futbola döneceğimiz anlamına gelirse aşı için kobay olurum

16 Nisan 2020 13:16

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın Başkanı Massimo Ferrero, futbola olan özlemini dile getirirken, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa Koronavirüs aşısı için gönüllü olarak kobay olurum" dedi.

Neredeyse tüm dünyayı etkileyen yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ara verildiği İtalya’da futbola olan özlem her geçen gün artıyor. Bu sezonun tamamlanıp tamamlanamayacağı belirsiz olan Serie A’da Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, salgın hakkında açıklamalarda bulundu.
 
Futbola tekrar geri dönmelerinin mümkün olması durumunda her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten Başkan Ferrero, “Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa, yani tekrar sağlıklı bir biçimde futbol oynayabileceğimiz anlamına gelirse aşı için beni gönüllü kobay olarak kullanabilirler” ifadelerini kullandı.

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