Samoa'da evlerin bahçesinde bulunuyor; geleneksel tıpta kullanılan bitki, kanser ve Parkinson gibi hastalıklara tedavi olabilir

Samoa’da evlerin bahçesinde bulunan bir bitkinin, enflamasyonu düşürmede ibuprofen kadar etkili olabileceği hatta Parkinson ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği tespit edildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Samoa’da ‘matalafi’ olarak bilinen psychotria insularum isimli bitkinin yaprakları yıllardır geleneksel tıpta ateş, vücut ağrısı, şişme, solunum enfeksiyonları bağlantılı enflamasyonu tedavi etmek için kullanılıyor.

Samoa’nın Bilimsel Araştırma Organizasyonu’ndan Seeseei Molimau-Samasoni, bitki üzerinde yaptıkları çalışmayla ilgili başta şüpheleri olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Bu bitkiyle ilgili çok sayıda efsane dolaşıyordu ancak bu geleneksel tıbbın arka planını araştırmak konusunda istekliydim“

Molimau-Samasoni, yaptıkları araştırmalar sonucu bitkinin anti enflamasyon etkisi olduğunu ancak kanser, diyabet, kalp hastalıkları ve Covid-19 için potansiyel bir tedavi olabileceğini ortaya koydu.

Molimau-Samasoni ve meslektaşlarının çalışmasının hakem heyeti incelemesi sonrası Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America dergisinde yayımlanması bekleniyor.