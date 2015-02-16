T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şamil Tayyar: Emre Uslu CIA muhbiri

Fuat Avni'nin Emer Uslu olduğu iddialarına yönelik açıklama yapan Şamil Tayyar ''Muhtemelen önümüzdeki günlerde iadesi de talep edilecek' dedi

16 Şubat 2015 19:56

Twitter fenomeni Fuat Avni'nin, gazeteci Emre Uslu olduğu iddialarına yönelik açıklamalarda bulunan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, ''Ben de bu ismin Emre Uslu olduğunu düşünenlerden biriydim ama ben tek bir kişi değil de bu hesabın bir havuz hesap olduğunu düşünüyorum. Emre Uslu da bunlardan biri'' şeklinde konuştu.

Emre Uslu'yu "cemaatin içine yerleştirilmiş CIA ajanı" olarak niteleyen Tayyar, "önümüzdeki günlerde Emre Uslu'nun iadesi de talep edilecek" açıklamasında bulundu. 

Star'da yer alan habere göre, Şamil Tayyar'ın açıklamaları şu şekilde: 

 

Fuatavni hesabının deşifre edildiğini söylemek zor

 

Fuatavni hesabının tümden deşifre edildiğini söylemek biraz eksik kalır diye düşünüyorum. Daha önce fuatavni hesabının kimler tarafından yönetildiğinin tespit edildiğini ancak bağlantıları deşifre etmek için bunun gizlendiğini ifade etmiştim. Aradan geçen zaman bunu teyit etti.

 

Emre Uslu'nun da iadesi talep edilecek

 

Buradaki iddialar çerçevesinde hazırlanması muhtemel iddianamede 1 numaranın Fethullah Gülen, 2 numaranın ise Emre Uslu olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bu dosya üzerinden hayli önemli gelişmelerin yaşanacağı aşikar. Muhtemeldir ki bu dosya oluşturulduktan sonra Emre Uslu'nun da iadesi konusunda herhalde bir girişim olacaktır. Sadece Fethullah Gülen'le sınırlı kalmayacaktır diye düşünüyorum.

Başından beri bu yapının bir örgüt olduğu tezine karşı çıkanlar bunun gönüllü insanların bir araya geldiği, hizmet ve Allah rızası için bir araya gelindiği ifadesini kullanıyorlardı ancak bu son gelişmeler bize net bir şekilde gösterdi ki hem yapılanma bir hücre tipi ve örgütsel bağlarla birbirine eklemlenmiş merkezi ve derin bir yapı hem de bunu bir araya getiren unsurlar öyle çok da dini değerler gibi gözükmüyor. Başlangıçta bunun böyle olduğunu biliyorduk ama bunun kamuoyuna anlatılması biraz daha güçtü, yakın zamanda Fethullah Gülen'in NYT'ye yazdığı yazıda da belirttiği gibi 'Bu yapı seküler bir hareket' diyordu o yazıda. Türkiye'de kendilerini dini bir hareket olarak tanıtmışlardı ancak kendi dilleriyle de bunun dünyevi bir hareket olduğunu ifade etmiş oldular.

Bu yapı aynı zamanda bir menfaat birliği olarak da karşımıza çıkıyor (Yazışmalardaki para alışverişi ve mevki vaatlerine göre) Dolayısıyla şu ana kadar cemaati bir hizmet hareketi olarak sunanların bu gelişmelerden sonra bütün tezlerinin çöktüğünü ve cemaat paradigmasının yıkıldığını düşünüyorum. Bundan sonra da cemaate gönül vermiş isimlerin olup bitenleri bu pencereden daha iyi görmesi ve değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu gelişme örgütten kopuşları daha da hızlandırabilir.

 

Birçok kurumdan bu hesaba bilgi aktarılıyor

 

Önümüzdeki süreçte fuatavni'ye bilgi akışı sağlayan diğer isimlerin de deşifre edilmesi an meselesi gibi gözüküyor çünkü bu hesaba aktarım sadece İstanbul merkezli 3-5 polisten değildi. Zaman zaman BDDK'dan, zaman zaman EPDK'dan, rekabet kurumundan, RTÜK'ten, emniyetten, jandarmadan, Genelkurmay'dan yani devlete ait kurumların birçoğundan bu hesaba bilgi aktarımı vardı. O nedenle ben bugün deşifre edilen isimlerin çok sınırlı sayıda olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen devletin elinde bugün kamuoyuna yansıyanın ötesinde bilgiler de vardır. Bunlar da zaman içerisinde basınla paylaşılabilir. Ben bu bilgiler paylaşıldıkça cemaatin gerçek yüzünün ve kirli hesaplarının daha net bir şekilde ortaya konacağı kanaatindeyim.

Fuatavni hesabındaki yazışmalarda Emre Uslu'nun üstlendiği rol sadece bu hesap üzerinden bir algı yönetmek değil, bu paralel yapı içerisinde bir fonksiyonel ve operasyonel başka bir gücü de var. Para bulabiliyor. Bir gazeteci olarak tanımlayabileceğimiz bir ismin herhalde üstesinden geleceği bir hadise değil diye düşünmek gerekir. Düşünün, siz bir yerden 400 bin dolar bulacaksınız, bu parayı havale edeceksiniz, koordinasyonu sağlayacaksınız.

 

Emre Uslu CIA'in muhbiri 

 

Emre Uslu bu yapı içerisinde çok özel bir yer edinmiş. Ben aslında uzunca bir süredir CIA'in Cemaatin içerisine yerleştirdiği, muhbir olarak kullandığı bir isim diye düşünüyorum. Emre Uslu'nın üzerine gidilirse sadece paralel yapının kirli ilişkileri değil aynı zamanda bu yapıyla CIA arasındaki uluslararası bağlantıların deşifre edilmesi de mümkün olabilir.

ETİKETLER

şamil tayyaremre uslufuat avnitwitterCIA ajanı

İlgili Haberler

Sabah'ın MİT referanslı iddiasına göre Fuat Avni deşifre oldu: Emre Uslu

'MİT, Twitter fenomeni @fuatavni hesabının Taraf yazarı Emre Uslu tarafından kullanıldığını tespit etti' iddiasına Uslu'dan yanıt geldi

Star ve Akşam, 'Fuat Avni Emre Uslu' dedi, DM yazışmalarını yayımladı

Star ve Akşam'ın haberinde Fuat Avni hesabına istihbarat sağlayan polislerin rüşvetle ödüllendirildikleri öne sürülüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24