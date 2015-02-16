Şamil Tayyar: Emre Uslu CIA muhbiri

Twitter fenomeni Fuat Avni'nin, gazeteci Emre Uslu olduğu iddialarına yönelik açıklamalarda bulunan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, ''Ben de bu ismin Emre Uslu olduğunu düşünenlerden biriydim ama ben tek bir kişi değil de bu hesabın bir havuz hesap olduğunu düşünüyorum. Emre Uslu da bunlardan biri'' şeklinde konuştu.

Emre Uslu'yu "cemaatin içine yerleştirilmiş CIA ajanı" olarak niteleyen Tayyar, "önümüzdeki günlerde Emre Uslu'nun iadesi de talep edilecek" açıklamasında bulundu.

Star'da yer alan habere göre, Şamil Tayyar'ın açıklamaları şu şekilde:

Fuatavni hesabının deşifre edildiğini söylemek zor

Fuatavni hesabının tümden deşifre edildiğini söylemek biraz eksik kalır diye düşünüyorum. Daha önce fuatavni hesabının kimler tarafından yönetildiğinin tespit edildiğini ancak bağlantıları deşifre etmek için bunun gizlendiğini ifade etmiştim. Aradan geçen zaman bunu teyit etti.

Emre Uslu'nun da iadesi talep edilecek

Buradaki iddialar çerçevesinde hazırlanması muhtemel iddianamede 1 numaranın Fethullah Gülen, 2 numaranın ise Emre Uslu olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bu dosya üzerinden hayli önemli gelişmelerin yaşanacağı aşikar. Muhtemeldir ki bu dosya oluşturulduktan sonra Emre Uslu'nun da iadesi konusunda herhalde bir girişim olacaktır. Sadece Fethullah Gülen'le sınırlı kalmayacaktır diye düşünüyorum.

Başından beri bu yapının bir örgüt olduğu tezine karşı çıkanlar bunun gönüllü insanların bir araya geldiği, hizmet ve Allah rızası için bir araya gelindiği ifadesini kullanıyorlardı ancak bu son gelişmeler bize net bir şekilde gösterdi ki hem yapılanma bir hücre tipi ve örgütsel bağlarla birbirine eklemlenmiş merkezi ve derin bir yapı hem de bunu bir araya getiren unsurlar öyle çok da dini değerler gibi gözükmüyor. Başlangıçta bunun böyle olduğunu biliyorduk ama bunun kamuoyuna anlatılması biraz daha güçtü, yakın zamanda Fethullah Gülen'in NYT'ye yazdığı yazıda da belirttiği gibi 'Bu yapı seküler bir hareket' diyordu o yazıda. Türkiye'de kendilerini dini bir hareket olarak tanıtmışlardı ancak kendi dilleriyle de bunun dünyevi bir hareket olduğunu ifade etmiş oldular.

Bu yapı aynı zamanda bir menfaat birliği olarak da karşımıza çıkıyor (Yazışmalardaki para alışverişi ve mevki vaatlerine göre) Dolayısıyla şu ana kadar cemaati bir hizmet hareketi olarak sunanların bu gelişmelerden sonra bütün tezlerinin çöktüğünü ve cemaat paradigmasının yıkıldığını düşünüyorum. Bundan sonra da cemaate gönül vermiş isimlerin olup bitenleri bu pencereden daha iyi görmesi ve değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu gelişme örgütten kopuşları daha da hızlandırabilir.

Birçok kurumdan bu hesaba bilgi aktarılıyor

Önümüzdeki süreçte fuatavni'ye bilgi akışı sağlayan diğer isimlerin de deşifre edilmesi an meselesi gibi gözüküyor çünkü bu hesaba aktarım sadece İstanbul merkezli 3-5 polisten değildi. Zaman zaman BDDK'dan, zaman zaman EPDK'dan, rekabet kurumundan, RTÜK'ten, emniyetten, jandarmadan, Genelkurmay'dan yani devlete ait kurumların birçoğundan bu hesaba bilgi aktarımı vardı. O nedenle ben bugün deşifre edilen isimlerin çok sınırlı sayıda olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen devletin elinde bugün kamuoyuna yansıyanın ötesinde bilgiler de vardır. Bunlar da zaman içerisinde basınla paylaşılabilir. Ben bu bilgiler paylaşıldıkça cemaatin gerçek yüzünün ve kirli hesaplarının daha net bir şekilde ortaya konacağı kanaatindeyim.

Fuatavni hesabındaki yazışmalarda Emre Uslu'nun üstlendiği rol sadece bu hesap üzerinden bir algı yönetmek değil, bu paralel yapı içerisinde bir fonksiyonel ve operasyonel başka bir gücü de var. Para bulabiliyor. Bir gazeteci olarak tanımlayabileceğimiz bir ismin herhalde üstesinden geleceği bir hadise değil diye düşünmek gerekir. Düşünün, siz bir yerden 400 bin dolar bulacaksınız, bu parayı havale edeceksiniz, koordinasyonu sağlayacaksınız.

Emre Uslu CIA'in muhbiri

Emre Uslu bu yapı içerisinde çok özel bir yer edinmiş. Ben aslında uzunca bir süredir CIA'in Cemaatin içerisine yerleştirdiği, muhbir olarak kullandığı bir isim diye düşünüyorum. Emre Uslu'nın üzerine gidilirse sadece paralel yapının kirli ilişkileri değil aynı zamanda bu yapıyla CIA arasındaki uluslararası bağlantıların deşifre edilmesi de mümkün olabilir.