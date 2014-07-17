Sabah'ın MİT referanslı iddiasına göre Fuat Avni deşifre oldu: Emre Uslu

Sabah gazetesi, 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında Fuat Avni mahlası ile açılan ve kısa sürede sosyal medya fenomeni olan Twitter hesabına ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) referans göstererek, hesabın Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu'ya ait olduğunu iddia etti.

Twitter'da 950 bine yakın takipçisi olan @fuatavni hesabı 17 Aralık sürecinde Twitter'da Başbakan Tayyip Erdoğan ve hükümet hakkındaki gizli görüşmelere ilişkin bilgiler aktaran tweetleri sonrası gündeme gelmiş ve öne sürdüğü bilgilerin birçoğunun doğru çıkması ile fenomene dönüşmüştü.

Sabah gazetesinde iddia edilen haber şöyle:

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) savcılığa Fuat Avni mahlası ile gerek sosyal medyada gerekse de bazı internet sitelerinde boy gösteren kişinin Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu olduğunu bildirdi. MİT, bu bilgiyi Fuat Avni'nin köşe yazısı yazdığı bir sitede, kuruma yönelik çeşitli iftiralar ortaya attığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikâyetin dilekçesinde verdi. Emre Uslu'nun bu isimle yazı yazıp MİT'i yıpratmaya çalıştığı kaydedilen yazıda hakkında işlem yapılması istendi. Bu başvuru üzerine Uslu hakkında Fuat Avni imzası ile kaleme alınan ve MİT'i konu edinen bazı yazıları sebebiyle soruşturma açıldı. Soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun tarafından söz konusu internet sitesinin yayın yeri İstanbul olduğu gerekçesiyle İstanbul Savcılığı'na gönderildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunduğu bilinen Emre Uslu Türkiye'ye dönerse ifadesine başvurulacak. Bilindiği gibi Emre Uslu 30 Mart seçimlerinden hemen önce Brüksel'e gitmiş, bir süre burada kalacağını açıklamıştı. Uslu askerlik sorunları sebebiyle de daha önce ABD'den bir süre Türkiye'ye gelememişti.

Emre Uslu "Fuat Avni benmişim" başlıklı bir yazı ile iddiayı yalanladı:



Havuz Takvimi MİT’in sonunda Fuat Avni’yi bulduğunu yazmış. Havuzcularda yalan bol. Bu yüzden habere temkinle yaklaşıyorum. Eğer haber doğruysa Fuat Avni benmişim, yani Emre Uslu.



Haberi okuyunca hem güldüm hem üzüldüm.



Güldüm, çünkü iddia gerçekten gülünç. Bu iddia Yeni Şafak’ın Geziciler İstanbul’un suyunu tüketecek diye yazdığı, musluk lobisi haberinden bile daha komik. Bu iddiayı Havuz’un gazetecileri yazıyordu onları ciddiye almıyordum. Onları beyinsiz piyon liginde gördüğümden hiç ciddiye bile almadım. Ama bu salakça iddiayı vergilerimizle beslediğimiz, ülkeyi korusun diye kurulmuş bir istihbarat teşkilatı dile getiriyorsa bu gülünç iddiaya sadece gülünür…



Fuat Avni’nin ben olduğum iddiasına üzüldüm çünkü bunu dile getiren kurum MİT ülkenin hem güvenlik siyasetini belirleyen, hem dış politikasında etkin olan, hem de son dönemdeki cadı avının arkasındaki kurum olarak görülüyor. Bu teşkilatın başındaki kişi bu ülkenin Başbakanı’nın sır küpü. Böylesine önemli bir teşkilatın böylesine, delilsiz ispatsız, saçma sapan, nerden baksan tutarsız nerden baksan aptalca bir iddiayı gerçekten ileri sürdüyse bu ülkenin güvenliğinden ciddi derecede endişe edebilirsiniz…



Fuat Avni’nin kim olduğunu bile bulamayan, bir istihbarat teşkilatı, muhtemelen Fuat Avni’yi tespit edemediği için, Erdoğan ve kamuoyuna bir şeyler söyleme gereği hissettiği için, ismimi ortaya atmış olmalı. ‘Fuat Avni’yi bulamadık Emre Uslu versek olur mu abi’ durumu..



Ülkenin en önemli istihbarat teşkilatının beceriksizliğinden dolayı gerçek Fuat Avni’yi bulamadığı için, beceriksizliğini gizlemek için bir gazeteciyi suçlaması sadece üzücü değil içler acısı bir durum…



Bu durum bana, o meşhur MİT fıkrasını hatırlattı. Hani ajanlar goril bulmak için ormana gitmiş, tüm dünyanın istihbarat ajanları birer goril bulup getirdiği halde MİT’ten ses yok. Sonra ajanlar hep beraber MİT’i aramaya başlamış. Ormanda rastladıkları manzara şu: MİT ajanları gırtlağına sarıldığı bir file ‘gorilim de lan’ diye işkence yapıyor…



MİT Fuat Avni’yi bulamamış Emre Uslu’nun boğazına sarılıp Fuat Avni’yim de diye işkence yapacaksa boşuna uğraşmasın. Ben benim, Emre Uslu, tek ve hür. Sadece kendi adımla yazarım. Maskeleri indirmeye çalışırken maskelerin arkasına sığınma alçaklığını kabul edemem.



Bir tarafta Fuat Avni’nin kim olduğunu bulamadığı için bir gazeteciyi suçlamaya kalkan bir MİT diğer tarafta ülkenin karşılaştığı devasa sorunları çözmesi beklenen bir MİT teşkilatı.



Düşünün ki Fuat Avni’nin kim olduğunu bulamayan MİT Suriye’de bir savaş yürütüyor.



IŞİD’e kaptırdığımız konsolosumuz, polislerimiz ve diplomatlarımızı kurtarmaya çalışıyor…



PKK ile çözüm süreci yürütüp, Öcalan’la aşık atmaya kalkıyor…



Dünya istihbarat liginde ben de varım iddiasında ama ülkesindeki bir twitter hesabının sahibini bile bulamıyor…



Dahası paralel yapı iddiasıyla ülke hallaç pamuğu gibi atılmış, bu sarsıntıda, başat rol oynayıp operasyon bilgilerini verdiği düşünülen MİT Fuat Avni gibi bir hesabı tespit edemiyor…



Bu yakıcı sorunlarla başa çıkmasını beklediğimiz MİT’in kalkıp Fuat Avni Emre Uslu’dur diye mahkemeye başvurması tam anlamıyla gülünç, acınası, ve ülke güvenliği ilin alarm veren bir bir durum..



Eğer bizim devletimiz bu saçma sapan iddiayla mahkemeleri meşgul eden MİT’in bilgisiyle hareket ediyorsa, Suriye’de içine düştüğümüz batağa, Irak’ta elçilerimizin rehin alınmasına, Güneydoğu’nun PKK’nın kontrolüne girmesine, uçaklarımızın düşürülmesine, Mısır’da elçimizin sürülmesine, Gezi’den, yol kesmelere yaşadığımız kaoslara şükretmemiz lazım..



Allah muhafaza düşmanımız Türkiye’nin bir twitter hesabını bile tespit edemeyen, tespit edemediği için bir gazetecinin boğazına sarılıp ‘Fuat Avni benim’ dedirtmeye çalışan, gazeteciye iftira atatan bir istihbarat teşkilatının olduğunu, öğrenirse ülkemizi işgal ederler de haberimiz bile olmaz…"

Fuat Avni'den yalanlama

@fuatavni Sabah gazetesinin iddiasına, Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ve TÜBİTAK tarafından "hecelenerek montajlanmış" denilen "paraları sıfırlama" ses kaydı ile göndermede bulunarak, "Fu-at Av-ni:8 hece Em-re Us-lu: 8 hece Bu ciddi araştırma sonucunda Fuat Avni'nin Emre Uslu olduğunu tespit ettik. Milli İstihbarat Teşkilatı" tweeti paylaştı.