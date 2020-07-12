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Politika

Şamil Tayyar: 15 Temmuz’da arazi olanların sesi arazidekilerden daha gür çıkıyor; HTS kayıtları arşivde tozlanıyor

12 Temmuz 2020 14:16

Yargıda  ’FETÖ borsası’ kurulduğu yönündeki iddialarının sahibi eski AKP milletvekili ve bir süre öncede AKP Medya ve Tanıtım Başkanlığı Yardımcılığı görevinden istifa eden Şamil Tayyar, 15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken yine tartışma yaratacak sözler söyledi.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından 15 Temmuz'dan sonra bazı bürokrat ve siyasilerin tutumlarına ilişkin imalı bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz ay  AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyuran Şamil Tayyar, “15 Temmuz gecesi hainlere karşı bir arazide olanlar bir de arazi olanlar vardı” dedi.

Tayyar “ 4 yıl geçti aradan. Arazi olanların sesi arazidekilerden daha gür çıkıyor.  Tüm üst düzey kamu yöneticileri ve siyasilerin HTS kayıtları arşivde tozlanıyor” diye yazdı.

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